Трудоустройство несовершеннолетних — что разрешено и какой должна быть зарплата

Девушка-подросток на работе в офисе. Фото: Freepik

Украинцы могут работать с 16 лет, как то предусматривает Кодекс законов о труде. В то же время, если есть согласие родителей, разрешается трудоустройство с 15 лет. Кроме того, допускается оформление 14-летних учеников для выполнения легкой работы, которая не вредит здоровью и не мешает учебе. Однако при этом важно учесть требования относительно условий и продолжительности их труда, приема на работу, выплаты заработной платы, специальных гарантий и т. п.

Кто и на каких условиях может взять на работу несовершеннолетнего, объяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом льгот по охране труда, продолжительности рабочего времени, отпусков и т.д.

Сколько могут работать несовершеннолетние в Украине

Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут работать только сокращенное рабочее время:

16-18 лет — до 36 часов в неделю;

15-16 лет — до 24 часов в неделю;

ученики 14-15 лет (во время каникул) — до 24 часов в неделю.

Если несовершеннолетние ученики работают не только во время каникул, но и в течение учебного года, то эти нормы сокращаются вдвое:

16-18 лет — до 18 часов в неделю;

15-16 лет — до 12 часов в неделю;

14-15 лет — до 12 часов в неделю.

К каким работам запрещено привлекать несовершеннолетних

Подростки не могут работать:

в опасных и вредных условиях;

под землей;

на тепловых и атомных электростанциях;

на нефте- и газодобывающих предприятиях;

на других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

Кроме того, их запрещено привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Работники до 18 лет также не могут перемещать и поднимать грузы весом больше предельных норм. При кратковременной работе ограничения следующие:

14 лет: юноши — 5 кг, девушки — 2,5 кг;

15 лет: юноши — 12 кг, девушки — 6 кг;

16 лет: юноши — 14 кг, девушки — 7 кг;

17 лет: юноши — 16 кг, девушки — 8 кг.

Нормы при длительной работе:

14 лет: не разрешается;

15 лет: юноши — 8,4 кг, девушки — 4,2 кг;

16 лет: юноши — 11,2 кг, девушки — 5,6 кг;

17 лет: юноши — 12,6 кг, девушки — 6,3 кг.

При этом погрузочная работа может длиться не более одной трети рабочего времени.

Как оформить несовершеннолетнего работника

При трудоустройстве лица, которому не исполнилось 18 лет, важно придерживаться таких правил:

Обязательная проверка документов. Несовершеннолетний должен предоставить паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии), а также согласие одного из родителей (если работнику 14-15 лет). Информирование об условиях труда. Подростка надо ознакомить с графиком работы, требованиями и сообщить об обязательном прохождении медосмотра. Подписание соглашения. Договор с несовершеннолетним заключается исключительно в письменной форме после прохождения им медосмотра. Приказ о принятии на работу. Он может быть составлен либо в произвольной форме, либо по типовой форме №П-1. Внесение сведений о несовершеннолетнем лице. Факт трудоустройства обязательно зафиксировать в Журнале учета работников, не достигших 18-летнего возраста, с указанием даты рождения. Подача данных в налоговую. Государственную налоговую службу Украины обязательно сообщать по утвержденной форме в бумажном или электронном виде о трудоустройстве несовершеннолетних.

Какой должна быть зарплата несовершеннолетнего

Несовершеннолетние, хотя и работают меньше, должны получать зарплату того же размера, что и взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

При сдельной форме оплаты также учитываются расценки для взрослых работников — с доплатой за разницу между продолжительностью работы.

Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, происходит пропорционально отработанному времени или от выработки. По своему усмотрению предприятия также могут устанавливать учащимся доплаты к заработной плате.

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