Трудоустройство несовершеннолетних — что разрешено и какой должна быть зарплата

Работа для подростков — что разрешено и сколько должны платить
Украинцы могут работать с 16 лет, как то предусматривает Кодекс законов о труде. В то же время, если есть согласие родителей, разрешается трудоустройство с 15 лет. Кроме того, допускается оформление 14-летних учеников для выполнения легкой работы, которая не вредит здоровью и не мешает учебе. Однако при этом важно учесть требования относительно условий и продолжительности их труда, приема на работу, выплаты заработной платы, специальных гарантий и т. п.
Кто и на каких условиях может взять на работу несовершеннолетнего, объяснили в Государственной службе Украины по вопросам труда.
Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) в трудовых правоотношениях имеют те же права, что и совершеннолетние. В то же время они пользуются рядом льгот по охране труда, продолжительности рабочего времени, отпусков и т.д.
Сколько могут работать несовершеннолетние в Украине
Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут работать только сокращенное рабочее время:
- 16-18 лет — до 36 часов в неделю;
- 15-16 лет — до 24 часов в неделю;
- ученики 14-15 лет (во время каникул) — до 24 часов в неделю.
Если несовершеннолетние ученики работают не только во время каникул, но и в течение учебного года, то эти нормы сокращаются вдвое:
- 16-18 лет — до 18 часов в неделю;
- 15-16 лет — до 12 часов в неделю;
- 14-15 лет — до 12 часов в неделю.
К каким работам запрещено привлекать несовершеннолетних
Подростки не могут работать:
- в опасных и вредных условиях;
- под землей;
- на тепловых и атомных электростанциях;
- на нефте- и газодобывающих предприятиях;
- на других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.
Кроме того, их запрещено привлекать к ночным (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам и работам в выходные дни.
Работники до 18 лет также не могут перемещать и поднимать грузы весом больше предельных норм. При кратковременной работе ограничения следующие:
- 14 лет: юноши — 5 кг, девушки — 2,5 кг;
- 15 лет: юноши — 12 кг, девушки — 6 кг;
- 16 лет: юноши — 14 кг, девушки — 7 кг;
- 17 лет: юноши — 16 кг, девушки — 8 кг.
Нормы при длительной работе:
- 14 лет: не разрешается;
- 15 лет: юноши — 8,4 кг, девушки — 4,2 кг;
- 16 лет: юноши — 11,2 кг, девушки — 5,6 кг;
- 17 лет: юноши — 12,6 кг, девушки — 6,3 кг.
При этом погрузочная работа может длиться не более одной трети рабочего времени.
Как оформить несовершеннолетнего работника
При трудоустройстве лица, которому не исполнилось 18 лет, важно придерживаться таких правил:
- Обязательная проверка документов. Несовершеннолетний должен предоставить паспорт или свидетельство о рождении, трудовую книжку (при наличии), а также согласие одного из родителей (если работнику 14-15 лет).
- Информирование об условиях труда. Подростка надо ознакомить с графиком работы, требованиями и сообщить об обязательном прохождении медосмотра.
- Подписание соглашения. Договор с несовершеннолетним заключается исключительно в письменной форме после прохождения им медосмотра.
- Приказ о принятии на работу. Он может быть составлен либо в произвольной форме, либо по типовой форме №П-1.
- Внесение сведений о несовершеннолетнем лице. Факт трудоустройства обязательно зафиксировать в Журнале учета работников, не достигших 18-летнего возраста, с указанием даты рождения.
- Подача данных в налоговую. Государственную налоговую службу Украины обязательно сообщать по утвержденной форме в бумажном или электронном виде о трудоустройстве несовершеннолетних.
Какой должна быть зарплата несовершеннолетнего
Несовершеннолетние, хотя и работают меньше, должны получать зарплату того же размера, что и взрослые при полной продолжительности рабочего времени.
При сдельной форме оплаты также учитываются расценки для взрослых работников — с доплатой за разницу между продолжительностью работы.
Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время, происходит пропорционально отработанному времени или от выработки. По своему усмотрению предприятия также могут устанавливать учащимся доплаты к заработной плате.
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