Минималка в Украине — сколько "чистыми" получат украинцы в июне

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальная зарплата является не только важным социальным стандартом, но и индикатором экономической ситуации в стране. Ее уровень влияет на доходы миллионов работников, формирование бюджета и общую покупательную способность граждан.

О том, какую минималку будут получать украинцы в июне и когда этот показатель могут повысить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое минималка и какой ее размер в 2025 году

Минимальная зарплата — это установленный государством самый низкий уровень оплаты труда, который гарантируется независимо от типа предприятия или формы собственности. Этот показатель определяется в соответствии с положениями статей 9 и 10 Закона Украины "Об оплате труда".

Законодательно предусмотрено, что ее размер не может быть меньше прожиточного минимума для лиц трудоспособного возраста. В течение 2024 года этот показатель пересматривали дважды, и сейчас он составляет 8 000 грн.

Однако на руки украинцы получают несколько меньше, с зарплаты работника удерживаются налоги:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Всего с минималки в 8 000 грн в бюджет отчисляется 1 840 грн, а "чистыми" работник получает примерно 6 160 грн.

Планируется ли пересмотр минимальной зарплаты в Украине

За последние 10 лет минимальная зарплата в стране выросла более чем в 6 раз. Постепенное повышение этого показателя имеет целью поддержать покупательную способность граждан, а также обеспечить стабильные поступления в бюджет путем увеличения налоговых платежей.

Несмотря на это, в 2025 году правительство решило воздержаться от роста минимальной зарплаты — она останется на уровне 8 000 грн. Хотя в Верховной Раде уже с начала года появились несколько законопроектов по ее повышению, шансов на их принятие пока немного.

По прогнозам Министерства финансов, существенный рост минимальной зарплаты — до 10 000 грн, возможен только в 2028 году. Предварительно плановый рост выглядит так:

2026 год — 8 688 грн;

2027 год — 9 374 грн;

2028 год — 10 059 грн.

Такие цифры свидетельствуют о постепенном росте, но будут ли они реализованы в реальных бюджетах следующих лет — пока неизвестно.

Ранее мы писали, что по словам министра экономики Юлии Свириденко, в Украине до сих пор сохраняется значительный гендерный разрыв в уровне оплаты труда. Женщины получают более чем на 18% меньше, чем мужчины.

Также мы рассказывали, что все больше граждан Украины рассматривают Болгарию как привлекательную страну для временного или постоянного проживания. И это не случайно — государство отличается мягким климатом, гостеприимным населением с близкой украинцам культурой и понятным языком. К тому же Болгария является частью Европейского Союза, что добавляет ей бонусов в глазах потенциальных переселенцев.