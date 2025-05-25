Зарплати в Болгарії — яку мінімалку гарантує держава у 2025 році

Людина оплачує покупки. Фото: Pexels

Все більше українців обирають Болгарію для тимчасового або постійного проживання. І це не дивно, країна славиться своїм теплим кліматом, доброзичливим населенням зі слов’янським менталітетом та зрозумілою мовою. Окрім того, країна входить до складу ЄС, що робить її ще привабливішою для переїзду. А щоб краще планувати витрати на новому місці, варто знати, скільки мінімально можна заробляти у Болгарії у 2025 році.

Про те, на який мінімальний дохід можуть розраховувати працівники в Болгарії у 2025 році, розповіли на платформі для біженців та мігрантів Refugeelight.bg.

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Яка мінімальна зарплата в Болгарії

На сьогодні мінімальна заробітна плата при повній зайнятості (40 годин на тиждень) становить:

1 077 левів (приблизно 550,60 євро або 25 807 грн) — брутто (до сплати податків);

835,73 левів (приблизно 427,23 євро або 20 025 грн) — нетто (на руки після усіх відрахувань).

Менше цієї суми офіційно платити не мають права. Мінімалка переглядається щороку і, як правило, вона зростає. Особи до 18 років можуть працювати лише за дотримання спеціальних умов:

необхідна медична довідка та оцінка ризиків;

роботодавець має отримати дозвіл від інспекції праці;

обов’язково інформують працівника і його батьків про умови праці.

Загалом дозволено працювати з 16 років, а в окремих випадках — з 15. Стандартний робочий тиждень становить 40 годин (по 8 годин на день, 5 днів на тиждень). Однак для неповнолітніх встановлюється скорочений графік.

Про що ще варто знати працівникам

Із зарплати автоматично утримуються всі податки та обов’язкові страхові внески — залежно від зарплати, віку, типу роботи тощо. Працівники з мінімум 4 місяцями стажу мають право на 20 оплачуваних робочих днів відпустки щороку. Додатково є державні вихідні (приблизно 14 днів на рік). За роботу у святкові дні зазвичай платять у подвійному розмірі.

Щоб отримати лікарняні, потрібно мати щонайменше 6 місяців страхового стажу. Перші два дні оплачує роботодавець (70% середньої зарплати), далі — держава. Після хвороби потрібно надати медичну довідку.

Раніше ми писали, що в Україні педагоги не мають високих зарплат, хоча розмір доходу залежить від стажу, посади та надбавок. Цікавим також є питання, скільки в середньому заробляють директори шкіл.

Також ми розповідали, що Ірландія приваблює не лише мальовничою природою та соціальними стандартами, а й економічною стабільністю. Країна продовжує підтримувати українців і є гарним місцем для заробітків, адже має одну з найвищих мінімальних зарплат у Європі.