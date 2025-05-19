Друга за рівнем мінімалки в Європі — скільки можна отримувати в Ірландії у 2025 році

Жінка рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ірландія славиться не лише своєю зеленою природою та високими соціальними стандартами, а й розвиненою економікою, відкритістю до іноземців і англомовним середовищем. Ця країна й надалі підтримує українців, які були змушені виїхати через війну. Вона також чудово підходить для людей, які прагнуть заробити за кордоном. Мінімальний рівень оплати праці в країні один з найвищих в Європі.

Про те, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники в Ірландії у 2025 році, зазначається на сайті агенства Eduexpert Ireland.

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Яку мінімалку платять в Ірландії у 2025 році

В Ірландії українці можуть швидко адаптуватися, адже отримання тимчасового захисту дозволяє одразу влаштуватися на роботу без додаткових дозволів. Ви отримаєте повноправний доступ до ірландського ринку праці нарівні з громадянами Європейського Союзу.

Ірландія — одна з лідерів за рівнем мінімальної зарплати серед країн ЄС. З початку 2025 року в країні знову підвищили мінімальну погодинну оплату праці — тепер вона становить 13.50 євро (майже 628 грн). Це один із найвищих показників у Євросоюзі, поступається лише Нідерландам.

Мінімальна заробітна плата в Ірландії регулярно переглядається щороку. З 2015 року вона зросла майже на п’яту частину. У 2025 році працівники можуть розраховувати на дохід, щонайменше у 2 268 євро (близько 105 439 грн).

Наразі близько 127 тисяч осіб отримують базову ставку, що становить менш як 7% від загальної кількості зайнятих. Переважна більшість, понад 90% працівників, мають вищу заробітну плату. Серед тих, хто працює за мінімальною ставкою в Ірландії, переважають студенти та молодь віком від 15 до 24 років.

Що варто враховувати студентам

Тим, хто планує поєднувати навчання з підробітком, варто врахувати:

під час семестру дозволено працювати до 20 годин на тиждень;

в період канікул дозволено працювати повний робочий день.

Високий рівень мінімальної оплати робить такі підробітки доволі вигідними. Ці суми стосуються повної зайнятості — від 35 до 40 годин на тиждень. При цьому рівень безробіття в країні залишається вкрай низьким — лише 3,8% (станом на лютий 2025 року).

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата — це найнижчий рівень оплати праці, який гарантує держава за повністю відпрацьовану місячну чи погодинну норму, встановлену трудовим договором. У 2025 році в Україні її розмір залишився незмінним.

Також ми розповідали, що Швейцарія — одна з провідних країн світу з потужною економікою. За обсягом ВВП вона посідає 16-ту позицію у глобальному рейтингу, а за показником на одну особу навіть обходить Сполучені Штати.