Вторая по уровню минималки в Европе — сколько можно получать в Ирландии в 2025 году

Женщина считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ирландия славится не только своей зеленой природой и высокими социальными стандартами, но и развитой экономикой, открытостью к иностранцам и англоязычной средой. Эта страна и в дальнейшем поддерживает украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Она также прекрасно подходит для людей, которые стремятся заработать за рубежом. Минимальный уровень оплаты труда в стране один из самых высоких в Европе.

О том, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Ирландии в 2025 году, отмечается на сайте агентства Eduexpert Ireland.

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Какую минималку платят в Ирландии в 2025 году

В Ирландии украинцы могут быстро адаптироваться, ведь получение временной защиты позволяет сразу устроиться на работу без дополнительных разрешений. Вы получите полноправный доступ к ирландскому рынку труда наравне с гражданами Европейского Союза.

Ирландия — одна из лидеров по уровню минимальной зарплаты среди стран ЕС. С начала 2025 года в стране снова повысили минимальную почасовую оплату труда — теперь она составляет 13.50 евро (почти 628 грн). Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе, уступает лишь Нидерландам.

Минимальная заработная плата в Ирландии регулярно пересматривается ежегодно. С 2015 года она выросла почти на пятую часть. В 2025 году работники могут рассчитывать на доход, по меньшей мере в 2 268 евро (около 105 439 грн).

Сейчас около 127 тысяч человек получают базовую ставку, что составляет менее 7% от общего количества занятых. Подавляющее большинство, более 90% работников, имеет более высокую заработную плату. Среди тех, кто работает по минимальной ставке в Ирландии, преобладают студенты и молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.

Что следует учитывать студентам

Тем, кто планирует совмещать учебу с подработкой, стоит учесть:

во время семестра разрешено работать до 20 часов в неделю;

в период каникул — разрешено работать полный рабочий день.

Высокий уровень минимальной оплаты делает такие подработки довольно выгодными. Эти суммы касаются полной занятости — от 35 до 40 часов в неделю. При этом уровень безработицы в стране остается крайне низким — всего 3,8% (по состоянию на февраль 2025 года).

Ранее мы писали, что минимальная зарплата — это самый низкий уровень оплаты труда, который гарантирует государство за полностью отработанную месячную или почасовую норму, установленную трудовым договором. В 2025 году в Украине ее размер остался неизменным.

Также мы рассказывали, что Швейцария — одна из ведущих стран мира с мощной экономикой. По объему ВВП она занимает 16-ю позицию в глобальном рейтинге, а по показателю на одного человека даже обходит Соединенные Штаты.