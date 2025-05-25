Зарплаты в Болгарии — какую минималку гарантирует государство в 2025 году

Человек оплачивает покупки. Фото: Pexels

Все больше украинцев выбирают Болгарию для временного или постоянного проживания. И это неудивительно, страна славится своим теплым климатом, доброжелательным населением со славянским менталитетом и понятным языком. Кроме того, страна входит в состав ЕС, что делает ее еще более привлекательной для переезда. А чтобы лучше планировать расходы на новом месте, стоит знать, сколько минимально можно зарабатывать в Болгарии в 2025 году.

О том, на какой минимальный доход могут рассчитывать работники в Болгарии в 2025 году, рассказали на платформе для беженцев и мигрантов Refugeelight.bg.

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Какая минимальная зарплата в Болгарии

На сегодня минимальная заработная плата при полной занятости (40 часов в неделю) составляет:

1 077 левов (примерно 550,60 евро или 25 807 грн) — брутто (до уплаты налогов);

835,73 левов (примерно 427,23 евро или 20 025 грн) — нетто (на руки после всех отчислений).

Меньше этой суммы официально платить не имеют права. Минималка пересматривается ежегодно и, как правило, она растет. Лица до 18 лет могут работать только при соблюдении специальных условий:

необходима медицинская справка и оценка рисков;

работодатель должен получить разрешение от инспекции труда;

обязательно информируют работника и его родителей об условиях труда.

В целом разрешено работать с 16 лет, а в отдельных случаях — с 15. Стандартная рабочая неделя составляет 40 часов (по 8 часов в день, 5 дней в неделю). Однако для несовершеннолетних устанавливается сокращенный график.

О чем еще стоит знать работникам

Из зарплаты автоматически удерживаются все налоги и обязательные страховые взносы — в зависимости от зарплаты, возраста, типа работы и тому подобное. Работники с минимум 4 месяцами стажа имеют право на 20 оплачиваемых рабочих дней отпуска ежегодно. Дополнительно есть государственные выходные (примерно 14 дней в году). За работу в праздничные дни обычно платят в двойном размере.

Чтобы получить больничные, нужно иметь не менее 6 месяцев страхового стажа. Первые два дня оплачивает работодатель (70% средней зарплаты), далее — государство. После болезни нужно предоставить медицинскую справку.

Ранее мы писали, что в Украине педагоги не имеют высоких зарплат, хотя размер дохода зависит от стажа, должности и надбавок. Интересным также является вопрос, сколько в среднем зарабатывают директора школ.

Также мы рассказывали, что Ирландия привлекает не только живописной природой и социальными стандартами, но и экономической стабильностью. Страна продолжает поддерживать украинцев и является хорошим местом для заработков, ведь имеет одну из самых высоких минимальных зарплат в Европе.