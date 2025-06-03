Использование денег ФЛП — за какие операции придется строго поплатиться в 2025

Как использовать деньги на счете ФЛП — четыре легальных способа
Украинское законодательство содержит строгие требования к ФЛП в вопросе использования денег с предпринимательского счета. За неправильное применение финансов можно серьезно поплатиться. Существует всего четыре способа легально вывести доход от хозяйственной деятельности.
Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.
Как законно использовать средства ФЛП
Чтобы у контролирующего органа не появились вопросы относительно расходов с предпринимательского счета, нужно следить за выводом средств. Ведь каждая необдуманная транзакция может привести к штрафу. Со счета ФЛП разрешается:
- платить налоги и сборы (НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос и т.д.);
- оплачивать товары и услуги для своего бизнеса (покупать сырье или оборудование, арендовать офис);
- переводить деньги на личную банковскую карточку;
- снимать наличные через банкомат или кассу (финучреждение имеет право требовать подтверждения использования денег в рамках финансового мониторинга).
Выводя сумму на банковский счет, рекомендуется четко прописывать назначение платежа. Формулировки должны быть понятными и не двусмысленными, например, "выплата чистого дохода предпринимателя", "перевод дохода после уплаты налогов" и др.
Какие операции с доходом ФЛП запрещены
ФЛП не могут тратить деньги с предпринимательского счёта на личные нужды. Речь идет о покупке одежды для себя, продуктов питания в супермаркете, оплате коммунальных услуг и мобильной связи. Лучше заранее снять наличные или осуществить перевод на карту. Иначе предприниматель рискует:
- заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора за необлагаемую дополнительную прибыль физического лица;
- попасть под финансовый мониторинг;
- уплатить штрафные санкции.
Еще одно табу для ФЛП — рассчитываться с другими предпринимателями за товары/услуги для личных нужд. В таком случае, по официальной позиции ГНС, ФЛП становится налоговым агентом и должен отразить выплаты в приложении 4ДФ.
"Единственное исключение — это возврат денег покупателю (физическому лицу) за продукт на основании его официального заявления. Такой возврат должен быть надлежащим образом документально оформлен согласно требованиям к РРО/ПРРО", — отметил Богдан Янкив.
Но предприниматель обязан отразить такую операцию в приложении 4ДФ к Налоговому расчету. Отличие в том, что с покупателя не удерживают НДФЛ и военный сбор по общим правилам.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, модели OnlyFans могут открыть ФЛП и вести официальную деятельность, легально выводя на предпринимательский счет деньги. Нужно лишь не ошибиться с группой упрощенной системы налогообложения и правильно выбрать КВЭДы.
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