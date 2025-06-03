Использование денег ФЛП — за какие операции придется строго поплатиться в 2025

Банковская карта. Фото: Pexels

Украинское законодательство содержит строгие требования к ФЛП в вопросе использования денег с предпринимательского счета. За неправильное применение финансов можно серьезно поплатиться. Существует всего четыре способа легально вывести доход от хозяйственной деятельности.

Об этом рассказал адвокат Богдан Янкив.

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Как законно использовать средства ФЛП

Чтобы у контролирующего органа не появились вопросы относительно расходов с предпринимательского счета, нужно следить за выводом средств. Ведь каждая необдуманная транзакция может привести к штрафу. Со счета ФЛП разрешается:

платить налоги и сборы (НДФЛ, военный сбор, единый социальный взнос и т.д.);

оплачивать товары и услуги для своего бизнеса (покупать сырье или оборудование, арендовать офис);

переводить деньги на личную банковскую карточку;

снимать наличные через банкомат или кассу (финучреждение имеет право требовать подтверждения использования денег в рамках финансового мониторинга).

Выводя сумму на банковский счет, рекомендуется четко прописывать назначение платежа. Формулировки должны быть понятными и не двусмысленными, например, "выплата чистого дохода предпринимателя", "перевод дохода после уплаты налогов" и др.

Какие операции с доходом ФЛП запрещены

ФЛП не могут тратить деньги с предпринимательского счёта на личные нужды. Речь идет о покупке одежды для себя, продуктов питания в супермаркете, оплате коммунальных услуг и мобильной связи. Лучше заранее снять наличные или осуществить перевод на карту. Иначе предприниматель рискует:

заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора за необлагаемую дополнительную прибыль физического лица;

попасть под финансовый мониторинг;

уплатить штрафные санкции.

Еще одно табу для ФЛП — рассчитываться с другими предпринимателями за товары/услуги для личных нужд. В таком случае, по официальной позиции ГНС, ФЛП становится налоговым агентом и должен отразить выплаты в приложении 4ДФ.

"Единственное исключение — это возврат денег покупателю (физическому лицу) за продукт на основании его официального заявления. Такой возврат должен быть надлежащим образом документально оформлен согласно требованиям к РРО/ПРРО", — отметил Богдан Янкив.

Но предприниматель обязан отразить такую операцию в приложении 4ДФ к Налоговому расчету. Отличие в том, что с покупателя не удерживают НДФЛ и военный сбор по общим правилам.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, модели OnlyFans могут открыть ФЛП и вести официальную деятельность, легально выводя на предпринимательский счет деньги. Нужно лишь не ошибиться с группой упрощенной системы налогообложения и правильно выбрать КВЭДы.

Также мы писали, к чему готовиться ФЛП в июне 2025 года. Предпринимателей ждут обязательные налоги плюс можно подать заявку на смену группы. Работодателям грозит штраф за публикацию объявлений о вакансиях с дискриминационными формулировками.