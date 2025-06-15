Відпочинок в одній з країн Європи подорожчає — де доведеться платити туристичний збір

Туристи роблять фото. Фото: Pexels

Чимало людей знають, що найбільш відвідувані європейські міста — такі як Венеція чи Амстердам, уже протягом кількох років намагаються протидіяти надмірному туристичному напливу. Одним зі способів контролю кількості мандрівників — є запровадження туристичного збору.

Про те, яка з країн Європи підвищує податки для туристів, повідомляє RFI.

Реклама

Читайте також:

У якій країні ЄС вводять туристичний збір

У Норвегії парламентарі підтримали введення туристичного збору, мета якого — обмежити надмірний потік мандрівників та залучити додаткові кошти на розвиток туристичної інфраструктури країни. Такий податок, як правило, стягується через готелі або туристичні компанії та зазвичай стосується мандрівників, які залишаються на ночівлю.

Новий закон передбачає запровадження податку в розмірі трьох відсотків від вартості проживання. Також не виключено, що він поширюватиметься й на круїзні судна, які прибувають до регіонів, що найбільше страждають від надлишкового туризму. Отримані від податку кошти планують використовувати виключно для модернізації туристичної інфраструктури в Норвегії.

Чому Норвегія вирішила запровадити податок для туристів

Згідно з офіційною статистикою, торік у країні зафіксували рекордні 38,4 мільйона ночівель, понад 12 мільйонів із яких — завдяки іноземним туристам.

Норвезькі фіорди продовжують приваблювати дедалі більше відвідувачів. Проте зростання туризму створює навантаження на інфраструктуру — громадські туалети та паркінги у багатьох місцях не справляються з кількістю людей, що викликає невдоволення серед місцевого населення.

Раніше ми писали, що через війну з Росією багато українців змушені були переїхати до Європи. При виборі конкретної країни для біженців має значення не лише безпека, а й вартість проживання.

Також ми розповідали, що перебування без законних підстав може призвести до депортації з країн ЄС, зокрема Польщі, Німеччини та Чехії. Спроби оскаржити виселення не завжди стають успішними.