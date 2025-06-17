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Головна Економіка Країни, “дружні до гаманця" — де в Європі жити найдешевше

Країни, “дружні до гаманця" — де в Європі жити найдешевше

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 09:10
Комфортні умови та доступні ціни — в яких країнах Європи жити найдешевше
Євро на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Угорщина — найдешевша для проживання країна в центрі Європи Хорватія — поєднання економічних та побутових переваг Естонія — легка адаптація та фінансова доступність Чорногорія — чудова природа, мінімум метушні та зайвих витрат Іспанія — чудові пляжі та розслаблений спосіб життя

Повномасштабна війна з Росією змусила мільйони українців шукати безпечніші місця для життя в європейських країнах. Для багатьох головним критерієм стала не лише безпека, а й вартість проживання.

Рейтинг країн Європи, де можна жити відносно недорого, але досить комфортно, опублікував портал Relocate.me.

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Угорщина — найдешевша для проживання країна в центрі Європи

З індексом вартості життя 28,2 за стобальною шкалою Угорщина є найдешевшою для проживання європейською країною та однією з найдешевших на всьому континенті.

Виходячи лише з вартості оренди квартири в центрі міста, живучи в Будапешті, ви заощадите приблизно 68,2% порівняно з орендою, наприклад, у Берліні.

Середні ціни в столиці Угорщини:

  • оренда квартири в центрі — близько 420 євро/місяць;
  • обід чи вечеря в ресторані — 9 євро;
  • чашка кави — 2 євро.

До того ж Угорщина — це не лише фінансово доступна, а й дуже гарна країна. Вона славиться своєю культурою, історією, нічним життям, кухнею та іншим.

Хорватія — поєднання економічних та побутових переваг

Хорватія посідає друге місце за рівнем еміграції до ЄС. Це країна з цікавою культурною спадщиною, прекрасними пляжами та невимушеним стилем життя. 

Серед переваг Хорватії варто також виокремити систему охорони здоров'я, яка відома як високоякісна та доступна, що є великим плюсом для сімей, які планують туди переїздити. 

Якщо говорити про цифри, то ця країна теж приємно дивує — жити тут набагато дешевше ніж в інших державах Європи.

Ціни у великих містах в середньому такі:

  • оренда квартири — близько 550 євро/місяць;
  • вечеря в ресторані — 10 євро;
  • чашка кави — 2 євро.

У середньому життя в столиці Хорватії Загребі, приблизно на 40% дешевше, ніж, наприклад, у Лондоні, без урахування оренди, що означає значну економію для експатів.

Естонія — легка адаптація та фінансова доступність

Проживання в столиці цієї країни —  Таллінні — обходиться значно дешевше ніж у Гельсінкі (975 євро) або Парижі (1 400 євро), де орендна плата приблизно на 16,56% та 67,71% вище відповідно.

Якщо говорити про проживання та харчування в Естонії, то цінники в середньому такі:

  • оренда квартири — близько 600 євро/місяць;
  • обід в кафе чи ресторані — 11 євро;
  • чашка кави — 3 євро.

Орієнтовні щомісячні витрати на одну особу без оренди становлять 840 євро. 

Чорногорія — чудова природа, мінімум метушні та зайвих витрат

Чорногорія — це не лише пейзажі, які підкорять ваше серце. Розслаблений спосіб життя в її історичних містах та приморських селах пропонує ідеальний притулок від суєти.

Життя у Чорногорії не потребує великих витрат:

  • оренда квартири в столиці — близько 600 євро/місяць;
  • обід чи вечеря в ресторані — 9 євро;
  • чашка кави — 2 євро.

Низька вартість життя в Чорногорії найбільш очевидна, якщо порівнювати її з дорожчими європейськими напрямками. Наприклад, оренда житла в столиці — Подгориці —  мінімум втричі дешевша, ніж у тому ж Амстердамі (1 900 євро). Проте варто зауважити, що й зарплати у Чорногорії теж далеко не найвищі в Європі.

Іспанія — чудові пляжі та розслаблений спосіб життя

В Іспанії можна почуватися досить комфортно, не стикаючись з високими витратами, характерними для інших частин Західної Європи, тому ця країна також є популярним місцем для мігрантів. 

Ціни на житло та харчування в Іспанії досить помірні:

  • оренда квартири — близько 930 євро/місяць;
  • обід в ресторані — 12 євро;
  • чашка кави — 2 євро.

Середні витрати на одну людину в цій країні становлять 1 630 євро на місяць.

Раніше ми писали, яку суму грошей треба мати українцям для перетину кордону з країнами Євросоюзу.

Також дізнавайтеся, скільки коштує приготувати борщ на невелику родину в Україні та Європі.

Європейський союз Європа мігранти фінанси гроші
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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