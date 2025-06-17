Комфортные условия и доступные цены — в каких странах Европы жить дешевле всего

Страны, "дружественные к кошельку" — где в Европе жить дешевле
Полномасштабная война с Россией заставила миллионы украинцев искать более безопасные места для жизни в европейских странах. Для многих главным критерием стала не только безопасность, но и стоимость проживания.
Рейтинг стран Европы, где можно жить относительно недорого, но достаточно комфортно, опубликовал портал Relocate.me.
Венгрия — самая дешевая для проживания страна в центре Европы
С индексом стоимости жизни 28,2 по 100-бальной шкале Венгрия является самой дешевой для проживания европейской страной и одной из самых дешевых на всем континенте.
Исходя только из стоимости аренды квартиры в центре города, живя в Будапеште, вы сэкономите примерно 68,2% по сравнению с арендой, например, в Берлине.
Средние цены в столице Венгрии:
- аренда квартиры в центре — около 420 евро/месяц;
- обед или ужин в ресторане — 9 евро;
- чашка кофе — 2 евро.
К тому же Венгрия — это не только финансово доступная, но и очень красивая страна. Она славится своей культурой, историей, ночной жизнью, кухней и многим другим.
Хорватия — сочетание экономических и бытовых преимуществ
Хорватия занимает второе место по уровню эмиграции в ЕС. Это страна с интересным культурным наследием, прекрасными пляжами и непринужденным стилем жизни.
Среди преимуществ Хорватии стоит также выделить систему здравоохранения, известную как высококачественная и доступная, что является большим плюсом для семей, которые планируют туда переезжать.
Если говорить о цифрах, то эта страна тоже приятно удивляет — жить здесь намного дешевле чем в других государствах Европы.
Цены в крупных городах в среднем такие:
- аренда квартиры — около 550 евро/месяц;
- ужин в ресторане — 10 евро;
- чашка кофе — 2 евро.
В среднем жизнь в столице Хорватии — Загребе, примерно на 40% дешевле, чем, например, в Лондоне, без учета аренды, что означает значительную экономию для экспатов.
Эстония — легкая адаптация и финансовая доступность
Проживание в столице этой страны — Таллинне обходится значительно дешевле чем в Хельсинки (975 евро) или Париже (1 400 евро), где арендная плата примерно на 16,56% и 67,71% выше соответственно.
Если говорить о проживании и питании в Эстонии, то ценники в среднем такие:
- аренда квартиры — около 600 евро/месяц;
- обед в кафе или ресторане — 11 евро;
- чашка кофе — 3 евро.
Ориентировочные ежемесячные расходы на одного человека без аренды составляют 840 евро.
Черногория — великолепная природа, минимум суеты и лишних расходов
Черногория — это не только пейзажи, которые покорят ваше сердце. Расслабленный образ жизни в ее исторических городах и приморских деревнях предлагает идеальное убежище от суеты.
Жизнь в Черногории не требует больших затрат:
- аренда квартиры в столице — около 600 евро/месяц;
- обед или ужин в ресторане — 9 евро;
- чашка кофе — 2 евро.
Низкая стоимость жизни в Черногории наиболее очевидна, если сравнивать ее с более дорогими европейскими направлениями. Например, аренда жилья в столице — Подгорице, минимум втрое дешевле, чем в том же Амстердаме (1 900 евро). Однако стоит заметить, что и зарплаты в Черногории тоже далеко не самые высокие в Европе.
Испания — великолепные пляжи и расслабленный образ жизни
В Испании можно чувствовать себя достаточно комфортно, не сталкиваясь с высокими затратами, характерными для других частей Западной Европы, поэтому эта страна также является популярным местом для мигрантов.
Цены на жилье и питание в Испании достаточно умеренные:
- аренда квартиры — около 930 евро/месяц;
- обед в ресторане — 12 евро;
- чашка кофе — 2 евро.
Средние расходы на одного человека в этой стране составляют 1 630 евро в месяц.
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