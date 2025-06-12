Депортація українців — через що виселяють з Європейського Союзу в червні 2025

Люди в пункті пропуску. Фото: УНІАН

Українцям, які проживають в Європейському Союзі — Польщі, Німеччини, Чехії тощо — загрожує депортація. Примусове виселення не омине іноземців, що порушили міграційні правила чи користуються підробленими документами. Навіть несвідома помилка може призвести до проблем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які помилки українцям загрожує депортації з ЄС у червні.

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Чому іноземців депортують з Європи

Аби безперешкодно мешкати за кордоном, потрібно слідкувати за дійсністю документів і дотримуватися місцевих законів. Легальне перебування в ЄС неможливе за умови відсутності візи чи дозволу на проживання. Тому необхідно слідкувати за терміном, до якого дійсні ваші документи, інакше доведеться примусово покинути країну.

Найпоширенішими причинами депортації іноземців з Європи вважають:

неправомірний перетин державного кордону;

допомога іншим особам в’їхати нелегально;

підроблення офіційних документів;

засудження за кримінальне правопорушення;

працевлаштування без відповідного дозволу;

ведення бізнесу без реєстрації та ухилення від сплати податків;

умисне надання недостовірних відомостей про себе;

включення в реєстр осіб, небажаних до в'їзду в Європейський Союз.

Ігнорування закону не закінчиться добре для іноземців. Навіть оскарження рішення про депортацію рідко допомагає анулювати примусове виселення. Несвідома помилка дорого обійдеться: дані про громадянина можуть внести в Шенгенську інформаційну систему SIS (допомагає в забезпеченні безпеки шляхом відстеження людей, які становлять загрозу).

Зауважимо, більш суворе покарання чекає іноземців, які вчинили спробу підкупу правоохоронних органів для уникнення депортації. За таке порушення закону загрожує кримінальна відповідальність — позбавлення волі на термін від 1 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Польщі чи Німеччини за порушення візового режиму, незаконний перетин кордону або сприяння нелегальній міграції. Оскаржити виселення можливо, але краще дотримуватися правил і не ризикувати.

Також ми писали, що за штрафи у Польщі загрожує депортація. Їх може накладати поліція, міська варта, прикордонники, податкова, суд, автоінспекція, страхові фонди тощо. Про штрафи часто не повідомляють особисто, але несплата може призвести до виселення.