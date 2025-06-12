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Главная Экономика Выселение из ЕС — за что украинцам грозит депортация в июне

Выселение из ЕС — за что украинцам грозит депортация в июне

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Дата публикации 12 июня 2025 16:10
Депортация украинцев — почему выселяют из Европейского Союза в июне 2025
Люди в пункте пропуска. Фото: УНИАН
Ключові моменти Почему иностранцев депортируют из Европы Что еще нужно знать украинцам

Украинцам, проживающим в Европейском Союзе — Польше, Германии, Чехии и т.д. — грозит депортация. Принудительное выселение не обойдет иностранцев, нарушивших миграционные правила или пользующихся поддельными документами. Даже неосознанная ошибка может привести к проблемам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие ошибки украинцам грозит депортация из ЕС в июне.

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Почему иностранцев депортируют из Европы

Чтобы беспрепятственно жить за границей, нужно следить за действительностью документов и соблюдать местные законы. Легальное пребывание в ЕС невозможно при условии отсутствия визы или вида на жительство. Поэтому необходимо следить за сроком, до которого действительны ваши документы, иначе придется принудительно покинуть страну.

Самыми распространенными причинами депортации иностранцев из Европы считают:

  • неправомерное пересечение государственной границы;
  • помощь другим лицам въехать нелегально;
  • подделку официальных документов;
  • осуждение за уголовное правонарушение;
  • трудоустройство без соответствующего разрешения;
  • ведение бизнеса без регистрации и уклонение от уплаты налогов;
  • умышленное предоставление недостоверных сведений о себе;
  • включение в реестр лиц, нежелательных к въезду в Европейский Союз.

Игнорирование закона не закончится хорошо для иностранцев. Даже обжалование решения о депортации редко помогает аннулировать принудительное выселение. Неосознанная ошибка дорого обойдется: данные о гражданине могут внести в Шенгенскую информационную систему SIS (помогает в обеспечении безопасности путем отслеживания людей, которые представляют угрозу).

Отметим, более суровое наказание ждет иностранцев, которые совершили попытку подкупа правоохранительных органов во избежание депортации. За такое нарушение закона грозит уголовная ответственность — лишение свободы на срок от 1 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут депортировать из Польши или Германии за нарушение визового режима, незаконное пересечение границы или содействие нелегальной миграции. Оспорить выселение возможно, но лучше придерживаться правил и не рисковать.

Также мы писали, что за штрафы в Польше грозит депортация. Их может накладывать полиция, городская стража, пограничники, налоговая, суд, автоинспекция, страховые фонды и др. О штрафах часто не сообщают лично, но неуплата может привести к выселению.

Европейский союз закон Европа иностранцы депортация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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