Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Одна из стран ЕС введет налоги для туристов — что известно

Одна из стран ЕС введет налоги для туристов — что известно

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 14:40
Отдых в одной из стран Европы подорожает — где придется платить туристический сбор
Туристы делают фото. Фото: Pexels
Ключові моменти В какой стране ЕС вводят туристический сбор Почему Норвегия решила ввести налог для туристов

Многие знают, что наиболее посещаемые европейские города — такие как Венеция или Амстердам, уже в течение нескольких лет пытаются противодействовать чрезмерному туристическому наплыву. Одним из способов контроля количества путешественников — введение туристического сбора.

О том, какая из стран Европы повышает налоги для туристов, сообщает RFI.

Реклама
Читайте также:

В какой стране ЕС вводят туристический сбор

В Норвегии парламентарии поддержали введение туристического сбора, цель которого — ограничить чрезмерный поток путешественников и привлечь дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры страны. Такой налог, как правило, взимается через гостиницы или туристические компании и обычно касается путешественников, которые остаются на ночлег.

Новый закон предусматривает введение налога в размере трех процентов от стоимости проживания. Также не исключено, что он будет распространяться и на круизные суда, прибывающие в регионы, которые больше всего страдают от избыточного туризма. Полученные от налога средства планируют использовать исключительно для модернизации туристической инфраструктуры в Норвегии.

Почему Норвегия решила ввести налог для туристов

Согласно официальной статистике, в прошлом году в стране зафиксировали рекордные 38,4 миллиона ночевок, более 12 миллионов из которых — благодаря иностранным туристам.

Норвежские фьорды продолжают привлекать все больше посетителей. Однако рост туризма создаёт нагрузку на инфраструктуру — общественные туалеты и паркинги во многих местах не справляются с количеством людей, что вызывает недовольство среди местного населения.

Ранее мы писали, что из-за войны с Россией многие украинцы вынуждены были переехать в Европу. При выборе конкретной страны для беженцев имеет значение не только безопасность, но и стоимость проживания.

Также мы рассказывали, что пребывание без законных оснований может привести к депортации из стран ЕС, в частности Польши, Германии и Чехии. Попытки обжаловать выселение не всегда становятся успешными.

туристы налоги Норвегия деньги туризм
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации