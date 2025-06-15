Отдых в одной из стран Европы подорожает — где придется платить туристический сбор

Туристы делают фото. Фото: Pexels

Многие знают, что наиболее посещаемые европейские города — такие как Венеция или Амстердам, уже в течение нескольких лет пытаются противодействовать чрезмерному туристическому наплыву. Одним из способов контроля количества путешественников — введение туристического сбора.

О том, какая из стран Европы повышает налоги для туристов, сообщает RFI.

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В какой стране ЕС вводят туристический сбор

В Норвегии парламентарии поддержали введение туристического сбора, цель которого — ограничить чрезмерный поток путешественников и привлечь дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры страны. Такой налог, как правило, взимается через гостиницы или туристические компании и обычно касается путешественников, которые остаются на ночлег.

Новый закон предусматривает введение налога в размере трех процентов от стоимости проживания. Также не исключено, что он будет распространяться и на круизные суда, прибывающие в регионы, которые больше всего страдают от избыточного туризма. Полученные от налога средства планируют использовать исключительно для модернизации туристической инфраструктуры в Норвегии.

Почему Норвегия решила ввести налог для туристов

Согласно официальной статистике, в прошлом году в стране зафиксировали рекордные 38,4 миллиона ночевок, более 12 миллионов из которых — благодаря иностранным туристам.

Норвежские фьорды продолжают привлекать все больше посетителей. Однако рост туризма создаёт нагрузку на инфраструктуру — общественные туалеты и паркинги во многих местах не справляются с количеством людей, что вызывает недовольство среди местного населения.

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