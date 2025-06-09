Продаж брухту металів — чи повинні українці платити податки з такого доходу

Грощі в гаманці. Фото: УНІАН

Українці можуть заробити непогані гроші на продажу брухту кольорових і чорних металів. Постає питання, чи доводиться громадянам включати суму в оподаткований дохід. Адже закон вимагає декларувати прибутки та обкладати військовим збором спільно з ПДФО.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області.

Реклама

Читайте також:

Чи оподатковується продаж брухту

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — це обов’язкові платежі, які утримують з прибутків українців і перераховують в державний бюджет. Під оподаткування підпадає загальний місячний (річний) дохід із джерелами походження в Україні чи за кордоном. Ставки фінансового стягнення у 2025 році такі:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%.

Загалом виходить 23% податкового зобов’язання. Які саме джерела прибутку громадян є базою для утримання вказаних платежів, зазначено у статті 164 Податкового кодексу України. Натомість стаття 165 ПКУ містить перелік доходів, з яких не стягують ПДФО та військовий збір. Серед усього списку можна знайти підпункт 165.1.25 пункту 165.1:

"Сума, отримана за здані (продані) вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних і кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні, залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю, брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку".

Виходить, українці можуть продавати брухт металів, не хвилюючись за потребу сплачувати податки з доходу. Ця норма закону набула чинності з 1 січня 2013 року, вона дійсна донині.

Якщо говоримо про брухт на підприємстві (відходи з виробництва чи перетворення існуючих запасів), то його визнають активом та оподатковують за умови одержання економічної вигоди від продажу на повторне перероблювання. Бізнесу дозволяється здавати метали лише:

спеціалізованим компаніям;

металургійним переробним підприємствам;

приймальним пунктам таких підприємств.

Продаж фізичним особам під забороною. Інакше загрожує адміністративна відповідальність за статтею 164-10 КУпАП — від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мідь можна дорого продати на брухт в Україні. Пункти прийому дадуть за 1 кг кольорового металу 300 грн у середньому. Але потрібно слідкувати за чистотою міді, адже домішки впливають на вартість.

Також ми писали, що в Україні тримається стабільно високий попит на чормет. Коштує він дешево — орієнтовно 5 грн/кг. Зате знайти метали дуже просто, особливо людям, які мешкають у сільській місцевості чи біля великих підприємств.