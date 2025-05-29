Ціни на брухт міді в Україні — скільки вдасться заробити на кольоровому металі

Брухт міді. Фото: скриншот/YouTube

На деяких кольорових металах українці можуть заробити найбільше грошей. Мідь вважається дорогою сировиною, оскільки застосовується в багатьох сферах і галузях. За 1 кілограм брухту вдасться отримати близько 300 грн, хоча кінцева сума залежить від наявності домішок, чистоти та інших факторів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує брухт міді наприкінці травня 2025 року.

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Ціни на мідь в Україні

Пункти прийому встановили високі ціни на брухт кольорового металу, оскільки цінують мідь за фізично-хімічні властивості. Завдяки характеристикам її масово використовують в електротехніці, будівництві, енергетиці, машинобудуванні та інших сферах.

Мідь здатна похвалитися придатністю до повторної переробки без втрати якості, пластичністю, стійкістю до корозії, високою електро- і теплопровідністю, захистом від розвитку бактерій.

Отримати максимальну суму за кольоровий метал вдається не завжди, бо кінцева вартість брухту залежить від чистоти матеріалу, обсягу партії, типу сплавів, наявності іржі чи домішок, реальної ринкової ціни, навіть сезону і регіону України. Перед продажем рекомендується очистити конструкції від ізоляції чи бруду.

Станом на 29 травня 2025 року українці можуть здати 1 кг брухту міді за такою середньою ціною:

Київська область — від 200 до 325 грн;

Вінницька область — від 215 до 325 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 288 до 339 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Сумська область — від 290 до 330 грн;

Харківська область — від 280 до 336 грн.

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Світові ціни на брухт

На початку травня ринок брухту демонстрував переважно висхідну динаміку. Котирування почали відновлюватись після квітневого спаду завдяки стабілізації в сталеливарному секторі та обмеженої пропозиції в окремих регіонах. Водночас у ЄС ситуація не настільки позитивна.

"Ринок в Європейському Союзі на початку травня залишався під тиском негативних факторів, що зумовило подальше зниження цін. Основними причинами стали слабкий попит з боку металургів, а також обмежені експортні поставки до Туреччини та Азії", — зазначили фахівці GMK Center.

З іншого боку, потенціал до позитивних змін присутній. У Франції, Німеччині та Італії трейдери почали стримувати обсяги продажів в очікуванні вигідніших червневих цін. Учасники ринку назвали ситуацію "досягненням дна", отже далі прогнозують протилежну динаміку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити додаткові гроші, продаючи золоті прикраси. Світова вартість дорогоцінного металу тримається на рекордно високому рівні. Ломбарди піднімають свої ціни і пропонують клієнтам вигідні умови обслуговування.

Також ми писали, за скільки українці можуть продати 1 кілограм брухту латуні наприкінці травня 2025 року. Цей кольоровий метал коштує в середньому 160-200 грн/кг. На нього тримається стабільно великий попит завдяки особливим характеристикам.