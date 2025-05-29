Цены на лом меди в Украине — сколько удастся заработать на цветном металле

Лом меди. Фото: скриншот/YouTube

На некоторых цветных металлах украинцы могут заработать больше всего денег. Медь считается дорогим сырьем, поскольку применяется во многих сферах и отраслях. За 1 килограмм лома удастся получить около 300 грн, хотя конечная сумма зависит от наличия примесей, чистоты и других факторов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом меди в конце мая 2025 года.

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Цены на медь в Украине

Пункты приема установили высокие цены на лом цветного металла, поскольку ценят медь за физико-химические свойства. Благодаря характеристикам ее массово используют в электротехнике, строительстве, энергетике, машиностроении и других сферах.

Медь способна похвастаться пригодностью к повторной переработке без потери качества, пластичностью, устойчивостью к коррозии, высокой электро- и теплопроводностью, защитой от развития бактерий.

Получить максимальную сумму за цветной металл удается не всегда, так как конечная стоимость лома зависит от чистоты материала, объема партии, типа сплавов, наличия ржавчины или примесей, реальной рыночной цены, даже сезона и региона Украины. Перед продажей рекомендуется очистить конструкции от изоляции или грязи.

По состоянию на 29 мая 2025 года украинцы могут сдать 1 кг лома меди по такой средней цене:

Киевская область — от 200 до 325 грн;

Винницкая область — от 215 до 325 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 288 до 339 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Сумская область — от 290 до 330 грн;

Харьковская область — от 280 до 336 грн.

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Мировые цены на лом

В начале мая рынок лома демонстрировал преимущественно восходящую динамику. Котировки начали восстанавливаться после апрельского спада благодаря стабилизации в сталелитейном секторе и ограниченному предложению в отдельных регионах. Однако в ЕС ситуация не столь позитивная.

"Рынок в Европейском Союзе в начале мая оставался под давлением негативных факторов, что обусловило дальнейшее снижение цен. Основными причинами стали слабый спрос со стороны металлургов, а также ограниченные экспортные поставки в Турцию и Азию", — отметили специалисты GMK Center.

С другой стороны, потенциал к позитивным изменениям присутствует. Во Франции, Германии и Италии трейдеры начали сдерживать объемы продаж в ожидании более выгодных июньских цен. Участники рынка назвали ситуацию "достижением дна", так что дальше прогнозируют противоположную динамику.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая золотые украшения. Мировая стоимость драгоценного металла держится на рекордно высоком уровне. Ломбарды поднимают свои цены и предлагают клиентам выгодные условия обслуживания.

Также мы писали, за сколько украинцы могут продать 1 килограмм лома латуни в конце мая 2025 года. Этот цветной металл стоит в среднем 160-200 грн/кг. На него держится стабильно большой спрос благодаря особым характеристикам.