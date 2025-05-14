Ціни на кольорові метали у травні — який брухт найвигідніше продати українцям

Автомобільний брухт. Фото: Pexels

Щоб заробити якомога більше грошей, українцям варто обирати метали, які вигідно здавати на брухт. Чормет не входить у цю категорію, оскільки коштує дешево.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на брухт яких металів українцям варто зробити ставку у 2025 році.

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Ціни на мідь у травні

Цей кольоровий метал здатен принести продавцям непогані гроші, оскільки коштує в середньому від 250 до 320 грн за кілограм. Його доволі легко видобути в домашніх умовах, адже джерелами міді є побутова техніка та компоненти транспортних засобів, а також різноманітні дроти/кабелі.

Станом на травень 2025 року пункти прийому дають такі суми за 1 кілограм брухту міді:

Київська область — від 200 до 325 грн;

Вінницька область — від 215 до 325 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 288 до 339 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Сумська область — від 290 до 330 грн;

Харківська область — від 280 до 336 грн.

Щоб знайти кольоровий метал, слід покопирсатися у старих приладах, зокрема холодильниках, пральних машинах, фенах, мікрохвильових печах тощо. Там містяться мідні котушки, за які вдасться отримати хорошу грошову винагороду.

Плюс не завадить звернути увагу на непридатні люмінесцентні лампи, деталі каналізаційних систем, дверні ручки, меблеву фурнітуру, механізми автомобілів і мотоциклів, мідні трубки в кондиціонерах/бойлерах, компресори.

Ціни на латунь у травні

Метал застосовують у багатьох сферах. Латунь пригодиться у будівництві, при виготовленні побутових приладів і декоративних елементів тощо. Сировину цінують за високу електро- і теплопровідність, зберігання якостей після повторної переробки, а також красивий золотистий відтінок.

У травні 2025 року українці можуть заробити такі суми за 1 кілограм брухту латуні:

Київська область — від 160 до 190 грн;

Вінницька область — від 170 до 198 грн;

Дніпропетровська область — від 185 до 200 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Львівська область — від 160 до 180 грн;

Одеська область — від 160 до 180 грн;

Сумська область — від 175 до 200 грн;

Харківська область — від 190 до 206 грн.

Сировина міститься в сантехнічних виробах, зокрема кранах водопровідних мереж і змішувачах. Достатнім джерелом латуні є інтер’єр житла, оскільки з цього кольорового металу виготовляють бра і торшери, дверні петлі, рами для дзеркал тощо. Плюс варто оглянути посуд, а саме чайники, хлібниці, старі самовари.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на брухт чорних і кольорових металів відрізняються залежно від області України. В деяких випадках вигідніше здати металеві конструкції в іншому регіоні, бо там вища вартість за кілограм алюмінію, міді чи латуні.

Також ми писали, що світові ціни на золото різко піднялися у 2025 році. Завдяки цьому українці можуть більше заробити, продаючи коштовні прикраси з дорогоцінного металу. Ми дізналися, яку вартість за 1 грам золота пропонують в ломбардах.