Ціни на чорні та кольорові метали — де в Україні найвигідніше продати брухт

Брухт металів. Фото: Pexels

Українці можуть заробити на брухті чорних і кольорових металів. Але ціни відрізняються в різних областях, судячи з інформації на офіційних сайтах пунктів прийому. Трапляються випадки, що громадянам вигідніше продати конструкції в сусідньому регіоні, а не рідному місті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні найкращі ціни на брухт кольорових і чорних металів.

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Скільки коштує чормет у травні

Брухт чорних металів — найдешевший. Компанії приймають на повторну переробку поламану техніку, запчастини, стружку, електроприлади тощо. Ми проглянули оголошення на спеціалізованих порталах, аби дізнатися, де в Україні найвигідніше продавати чормет. З’ясувалося, що близько 7 грн за 1 кг металу пропонують в таких областях:

Волинській;

Сумській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Черкаській;

Львівській.

В Київській області дають 6 грн за 1 кг чормету в середньому, в Одеській можна заробити від 5 до 7 грн/кг. Відносно дешево коштує брухт у Вінницькій області — 4-6 грн/кг.

Ціни на кольорові метали

Набагато дорожче коштує мідь, алюміній, латунь, свинець, титан, бронза та інші кольорові метали. Найбільшу вигоду від продажу міді отримують продавці в Запорізькій області (від 288 до 339 грн/кг), Харківській (від 280 до 336 грн/кг), Одеській (від 290 до 340 грн/кг) та Сумській (від 290 до 330 грн/кг).

Щоб максимально заробити на брухті латуні, варто здати її в таких областях:

Вінницькій — від 170 до 190 грн/кг;

Дніпропетровській — від 180 до 190 грн/кг;

Сумській — від 180 до 200 грн/кг;

Запорізькій — від 185 до 210 грн/кг.

Алюміній вигідніше продати у Запоріжжі (від 45 до 96 грн/кг), Сумах (від 50 до 85 грн/кг), Вінниці (від 50 до 90 грн/кг) і Харкові (від 50 до 92 грн/кг). А свинець дорого купують у Дніпропетровській області (від 40 до 55 грн/кг), зате дешево — в Одеській (від 25 до 35 грн/кг) та Київській (від 30 до 42 грн/кг).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, одним із найдорожчих кольорових металів є мідь, яку легко знайти в домашніх умовах. Українці можуть здати на повторну переробку стару побутову техніку, кабелі, меблеву фурнітуру, сантехнічні вироби і багато іншого.

Також ми писали, що пункти прийому купують далеко не всі металеві конструкції. Заборонено здавати на брухт могильні таблички, залізничні рейки, пам’ятники, герметично закриті цистерни, токсичні вироби і навіть речі комунальної власності.