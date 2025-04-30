Заборонено здавати на брухт — на чому українці не зможуть заробити

Старий автомобіль. Фото: Unsplash

Українці можуть заробити додаткові гроші, продаючи на повторну переробку чорні та кольорові метали. Вони містяться в побутовій техніці, відходах, меблях, транспортних засобах, різноманітних конструкціях тощо. Проте не всі вироби дозволяється безперешкодно здати. Деякий брухт компанії не приймуть, якщо він входить до списку заборонених.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт не купить жоден пункт прийому в Україні.

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Що заборонено здавати на брухт

В Україні існують обмеження щодо продажу металів на повторну переробку. Компанії відмовляють клієнтам, якщо мають претензії до зовнішнього вигляду чи якості брухту. Водночас деякі конструкції взагалі заборонено здавати через потенційну загрозу. Наприклад, радіатори з невідомою рідиною всередині, вибухонебезпечні предмети тощо.

Українцям не вдасться продати чорні та кольорові метали, якщо це:

залізничні рейки;

пам’ятники;

могильні таблички;

вироби комунальної та міської власності (електричні проводи, каналізаційні люки, вуличні огорожі);

речі чужої приватної власності;

герметично закриті цистерни з невідомими речовинами всередині;

токсичні вироби, які потрібно утилізувати;

конструкції з підвищеним радіаційним фоном;

боєприпаси;

культурні та історичні цінності.

Що стосується речей приватної власності, зокрема автомобілів, необхідно надати підтверджувальні документи про володіння, інакше пункти прийому можуть відмовити у співпраці. Найкраще зупинити вибір на кухонному приладді, старій побутовій техніці, меблевій фурнітурі, сантехнічних засобах, елементах декору, кабелях/дротах і тому подібне.

Обираючи вигідний метал, варто зробити ставку на мідь, нікель чи латунь. Такий брухт — один із найдорожчих, він забезпечить власників хорошим додатковим заробітком. Але слід одразу очистити конструкції від бруду та звільнити від неметалевих вставок, аби "вибити" з покупців найкращу ціну за 1 кілограм.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати свинець на повторну переробку. Це дуже токсичний метал, тож його експлуатація вимагає обережності. Він не сприйнятливий до впливу рентгенівських променів і радіоактивного випромінювання. 1 кілограм брухту коштує в Україні від 30 до 60 грн.

Ми писали, що багато оголошень про продаж чорного брухту публікують на спеціалізованому порталі OLX. Там рідко вказують ціну за 1 кілограм брухту, тож доводиться телефонувати в пункти прийому, аби дізнатися актуальну вартість.