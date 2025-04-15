Ціни на брухт свинцю в Україні — скільки дадуть за 1 кілограм у квітні 2025

Брухт на звалищі. Фото: Unsplash

Українці можуть здати на повторну переробку брухт свинцю, який стане альтернативним джерелом доходу. Важливо врахувати, що це дуже токсичний метал. Він небезпечний для здоров'я і навколишнього середовища, тому брухт необхідно утилізувати правильно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати свинець в Україні та які ціни в різних областях станом на середину квітня 2025 року.

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Вартість свинця в Україні

Оскільки метал відноситься до кольорових, за нього пункти прийому дають більше, ніж за чормет. Ресурс досить цінний, оскільки має антикорозійні властивості, що дозволяє застосовувати свинець у кораблебудуванні, полюванні, риболовлі та будівельних роботах.

Оскільки метал абсолютно не сприйнятливий до впливу рентгенівських променів і радіоактивного випромінювання, з нього виготовляють захисні листи. А завдяки м’якості, пластичності й високій щільності він корисний у хімічній індустрії.

Загалом повторна переробка брухту набагато дешевша, ніж видобуток нового свинцю, тож не дивно, що попит на ресурс високий, а вартість — конкурентна. Станом на 15 квітня 2025 року українці можуть продати 1 кілограм металу за такими середніми цінами:

Київська область — від 30 до 47 грн;

Вінницька область — від 40 до 52 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 55 грн;

Запорізька область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 32 до 45 грн;

Одеська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 50 до 60 грн;

Харківська область — від 45 до 60 грн;

Чернігівська область — від 30 до 50 грн.

Вартість брухту свинця в Україні. Фото: скриншот

Де знайти свинець у домашніх умовах

Спочатку треба звернути увагу на старі автомобільні чи мотоциклетні акумулятори. Вони містять свинець у вигляді спеціальних пластин. Також метал присутній у колесах транспортних засобів, оскільки вони оснащені балансувальними тягарцями, які можна демонтувати.

Старі кабелі виготовляли зі свинцевої оболонки, причому з мінімальною кількістю домішок. Будинки часто оснащували трубами з цієї сировини. Будівлі, зведені до 70-х років минулого століття, можуть мати віконні обважнювачі зі свинцем. Як альтернатива — здайте на брухт свинцеві відходи (стружку, дроти тощо), хоча їх вартість значно менша.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати на повторну переробку брухт латуні. Цей кольоровий метал цінують за високу електро- і теплопровідність. Його вартість коливається від 160 до 200 грн за кілограм, залежно від наявності домішок і регіону продажу.

Також ми писали, що українці можуть непогано заробити на брухті алюмінію. Метал має корисні характеристики, зокрема легкість та водночас міцність. Плюс він чудово проводить тепло й електрику, а ще — не втрачає якості після повторної переробки.