Ціни на брухт міді у квітні — скільки можна заробити на 1 кг металу

Брухт міді. Фото: скриншот/YouTube

Одним із дорогих кольорових металів, який активно використовують у різних галузях промисловості, є мідь. На відміну від чорного брухту, за мідь пропонують непогані гроші, оскільки ресурс пригодиться в машинобудуванні, будівництві, виробництві електроніки тощо. Пункти прийому вторинної сировини не пошкодують коштів на метал.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати брухт міді в Україні та де її знайти в домашніх умовах.

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Ціни на 1 кг брухту міді

Може постати запитання, навіщо взагалі продавати метали на повторну переробку. По-перше, це екологічно правильно, оскільки дозволяє зменшити витрати на видобуток руди та мінімізує шкоду для довкілля. По-друге, підприємства економлять ресурси, адже вторинна мідь має аналогічні властивості з первинною, тож може використовуватися без втрати якості.

Звісно, важливою причиною продажу брухту є фінансова вигода. Компанії пропонують сотні гривень за 1 кілограм металу, що дозволяє українцям заробляти додатковий капітал. Але важливо слідкувати за загальними тенденціями ринку, аби випадково не здати сировину дешевше.

Вартість відрізняється залежно від сезону, наявності домішок, регіону та інших чинників. Станом на початок квітня 2025 року громадяни можуть здати 1 кілограм брухту міді за такими середніми цінами:

Київська область — від 250 до 320 грн;

Вінницька область — від 280 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 280 до 355 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Сумська область — від 290 до 330 грн;

Харківська область — від 300 до 350 грн.

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот 1 / 7

Де знайти мідь у домашніх умовах

Українці можуть віднайти трохи міді вдома, покопирсавшись у зламаній техніці та іншому мотлохі. Чимало кольорового металу знаходиться в електроприладах, зокрема фенах, пилососах, мікрохвильових печах, холодильниках та ін. Альтернативне джерело — дроти і кабелі, наприклад, мідні жили у старих зарядних пристроях.

Також великий вміст сировини — в системах опалення та кондиціонерах. Якщо не хочете чіпати техніку або кабелі, спробуйте відшукати мідні монети часів Радянського Союзу, антикваріат, старовинні прикраси, посуд. В цих речах є певний відсоток міді.

Нагадаємо, світові ціни на золото побили черговий рекорд. Наприкінці березня 2025 року вартість унції підскочила до 3 080 доларів, що стало найвищим показником в історії. Ситуацію пояснили загостренням торговельної напруженості.

Також ми писали, що українці можуть непогано заробити, продаючи брухт латуні. Цей кольоровий метал є міцним сплавом міді та цинку, він характеризується високою електро- і теплопровідністю. Завдяки своїм властивостям латунь високо цінується на ринку.