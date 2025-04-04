Цены на лом меди в апреле — сколько можно заработать на 1 кг металла

Лом меди. Фото: скриншот/YouTube

Одним из дорогих цветных металлов, который активно используют в различных отраслях промышленности, является медь. В отличие от черного лома, за медь предлагают неплохие деньги, поскольку ресурс пригодится в машиностроении, строительстве, производстве электроники и т.д. Пункты приема вторичного сырья не пожалеют денег на металл.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать лом меди в Украине и где его найти в домашних условиях.

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Цены на 1 кг лома меди

Может возникнуть вопрос, зачем вообще продавать металлы на повторную переработку. Во-первых, это экологически правильно, поскольку позволяет уменьшить затраты на добычу руды и минимизирует вред для окружающей среды. Во-вторых, предприятия экономят ресурсы, ведь вторичная медь имеет аналогичные свойства с первичной, поэтому может использоваться без потери качества.

Конечно, важной причиной продажи лома является финансовая выгода. Компании предлагают сотни гривен за 1 килограмм металла, что позволяет украинцам зарабатывать дополнительный капитал. Но важно следить за общими тенденциями рынка, дабы случайно не сдать сырье дешевле.

Стоимость отличается в зависимости от сезона, наличия примесей, региона и других факторов. По состоянию на начало апреля 2025 года граждане могут сдать 1 килограмм лома меди по таким средним ценам:

Киевская область — от 250 до 320 грн;

Винницкая область — от 280 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 280 до 355 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Сумская область — от 290 до 330 грн;

Харьковская область — от 300 до 350 грн.

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот 1 / 7

Где найти медь в домашних условиях

Украинцы могут найти немного меди дома, покопавшись в сломанной технике и другом хламе. Немало цветного металла находится в электроприборах, в частности фенах, пылесосах, микроволновых печах, холодильниках и пр. Альтернативный источник — провода и кабели, например, медные жилы в старых зарядных устройствах.

Также большое содержание сырья — в системах отопления и кондиционерах. Если не хотите трогать технику или кабели, попробуйте отыскать медные монеты времен Советского Союза, антиквариат, старинные украшения, посуду. В этих вещах есть определенный процент меди.

Напомним, мировые цены на золото побили очередной рекорд. В конце марта 2025 года стоимость унции подскочила до 3 080 долларов, что стало самым высоким показателем в истории. Ситуацию объяснили обострением торговой напряженности.

Также мы писали, что украинцы могут неплохо заработать, продавая лом латуни. Этот цветной металл является прочным сплавом меди и цинка, он характеризуется высокой электро- и теплопроводностью. Благодаря своим свойствам латунь высоко ценится на рынке.