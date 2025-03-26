Ціни на чорний метал у березні 2025 року — де вигідніше продати брухт

Звалище металів. Фото: Pexels

Одним зі способів заробити додаткові гроші та водночас допомогти збереженню природних ресурсів є продаж на повторну переробку чорних металів. Брухт приймають для переплавлення і використання в різноманітних сферах, зокрема будівництві, промисловості, виробництві товарів тощо. Вартість 1 кілограму чормету варіюється залежно від області України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує чорний брухт наприкінці березня 2025 року.

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Яка вартість брухту чорних металів

Залізо, сталь і чавун — головні компоненти чормету. Повторна переробка відходів або зламаних виробів дозволяє знизити рівень забруднення довкілля, економити енергію на видобуванні, зменшити обсяги відходів. Загалом це хороша ініціатива для збереження екології.

Плюс українці мають фінансову вигоду від продажу брухту. Його приймають за ринковими цінами, отже додатковий дохід забезпечений. Але вартість залежить від багатьох факторів, наприклад, балансу між попитом і пропозицією, сезону, навіть регіону України.

Станом на 26 березня 2025 року 1 кілограм чорних металів у середньому коштує:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6 грн.

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот

Ціни на брухт чорних металів в Україні. Фото: скриншот 1 / 7

Споживання металопродукції в Україні

За даними ОП "Укрметалургпром", Україна збільшила споживання металопродукції (прокат та напівфабрикати) на 50,5% за підсумками перших двох місяців 2025 року. Показник досяг рівня 556,7 тис. тонн. Плюс за січень-лютий імпорт становив 207,4 тис. тонн металопродукції, що на 21,1% більше в річному розрізі.

"Імпортні поставки складають 37,3% внутрішнього ринку споживання прокату в Україні. Частка імпортної складової у внутрішньому споживанні металопродукції скоротилась на 9,01 в.п. Загалом за 2 місяці українськими металургами вироблено 957 тис. тонн прокату, що на 6,3% більше", — йдеться в повідомленні.

Основними експортними ринками в січні-лютому 2025 року, за даними Держмитслужби, були країни Європейського союзу (73,8%). Серед металургійних імпортерів лідерами стали країни Європи, які не входять в ЄС (56,6%), на другому місці перебувають члени Євросоюзу (24,5%), на третьому — держави Азії (18,5%).

Нагадаємо, українці можуть дорого продати міцний сплав міді та цинку — латунь. Метал відрізняється високою електро- та теплопровідністю, що робить його затребуваним на ринку.

Також ми писали, що брухт алюмінію в Україні планомірно дорожчає. В Київській області приймають 1 кілограм металу за 50-95 грн у середньому. Але ціна може варіюватися залежно від стану брухту.