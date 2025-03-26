Цены на черный металл в марте 2025 года — где выгоднее продать лом

Свалка металлов. Фото: Pexels

Одним из способов заработать дополнительные деньги и одновременно помочь сохранению природных ресурсов является продажа на повторную переработку черных металлов. Лом принимают для переплавки и использования в различных сферах, в частности строительстве, промышленности, производстве товаров и тому подобное. Стоимость 1 килограмма чермета варьируется в зависимости от области Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит черный лом в конце марта 2025 года.

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Какая стоимость лома черных металлов

Железо, сталь и чугун — главные компоненты чермета. Повторная переработка отходов или сломанных изделий позволяет снизить уровень загрязнения окружающей среды, экономить энергию на добыче, уменьшить объемы отходов. В целом это хорошая инициатива для сохранения экологии.

Плюс украинцы имеют финансовую выгоду от продажи лома. Его принимают по рыночным ценам, так что дополнительный доход обеспечен. Но стоимость зависит от многих факторов, например, баланса между спросом и предложением, сезона, даже региона Украины.

По состоянию на 26 марта 2025 года 1 килограмм черных металлов в среднем стоит:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 7 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6 грн.

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот

Цены на лом черных металлов в Украине. Фото: скриншот 1 / 7

Потребление металлопродукции в Украине

По данным ОП "Укрметаллургпром", Украина увеличила потребление металлопродукции (прокат и полуфабрикаты) на 50,5% по итогам первых двух месяцев 2025 года. Показатель достиг уровня 556,7 тыс. тонн. Плюс за январь-февраль импорт составил 207,4 тыс. тонн металлопродукции, что на 21,1% больше в годовом разрезе.

"Импортные поставки составляют 37,3% внутреннего рынка потребления проката в Украине. Доля импортной составляющей во внутреннем потреблении металлопродукции сократилась на 9,01 п.п. Всего за 2 месяца украинскими металлургами произведено 957 тыс. тонн проката, что на 6,3% больше", — говорится в сообщении.

Основными экспортными рынками в январе-феврале 2025 года, по данным Гостаможслужбы, были страны Европейского союза (73,8%). Среди металлургических импортеров лидерами стали страны Европы, которые не входят в ЕС (56,6%), на втором месте находятся члены Евросоюза (24,5%), на третьем — государства Азии (18,5%).

Напомним, украинцы могут дорого продать прочный сплав меди и цинка — латунь. Металл отличается высокой электро- и теплопроводностью, что делает его востребованным на рынке.

Также мы писали, что лом алюминия в Украине планомерно дорожает. В Киевской области принимают 1 килограмм металла за 50-95 грн в среднем. Но цена может варьироваться в зависимости от состояния лома.