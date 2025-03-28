Ціна золота побила історичний рекорд — що сталося і скільки коштує унція

Золото у злитках. Фото: Unsplash

Світові фінансові ринки можуть спостерігати чергову історичну подію — ціна золота оновила рекорд і піднялася до 3 080 доларів за унцію в п’ятницю, 28 березня. Такий різкий стрибок вартості пояснюється діями президента США Дональда Трампа, зокрема загостренням торговельної напруженості.

Про це написало видання Trading Economics.

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Що відбувається з вартістю золота

14 березня ціна за унцію вперше перетнула психологічний рубіж у 3 000 доларів. Після цього динаміка пішла на спад, але 26 березня Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на автомобілі, виготовленні поза межами США. Його рішення набуде чинності 2 квітня і знаменує, за словами очільника Білого дому, "початок Дня визволення Америки".

Очевидно, що нові мита призведуть до подорожчання транспортних засобів. За оцінками Cox Automotive, автівки з Канади і Мексики можуть коштувати на 6 000 більше. Така цінова зміна спричинить скорочення виробництва до 30% на американських заводах.

Динаміка цін на золото. Фото: скриншот

Власне, відповіддю на загострення торговельної напруженості став стрибок вартості золота, адже Європейський Союз і Канада виголосили погрози Трампу у відповідь на мита. Плюс дорогоцінний метал подорожчав завдяки потужним закупівлям центральних банків та зростанню попиту на ETF.

Експерти зазначили, що інвестори надалі пильно стежитимуть за даними індексу ділової активності в США, оскільки ця інформація здатна пролити світло на подальшу монетарну політику Федеральної резервної системи. Передбачається, що до кінця 2025 року процентні ставки знизяться у кілька разів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити на дорогоцінному металі, продаючи золото в ломбард. Вартість за 1 грам постійно коливається, але метал досі залишається надійним інструментом захисту заощаджень від інфляції.

Також ми писали, що українці не повинні платити кошти в бюджет із продажу золотих злитків. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір не поширюється на банківські злитки з дорогоцінного металу.