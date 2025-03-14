Ціни на золото б’ють рекорди — скільки коштує унція зараз

Злитки золота. Фото: Reuters

Світові фінансові ринки стали свідками нового історичного моменту: ціна золота вперше подолала психологічний рубіж у 3000 доларів за унцію. Таке зростання пояснюється низкою факторів, серед яких геополітична нестабільність, монетарна політика США та зростаючий попит на активи, що традиційно вважаються надійним сховищем капіталу.

Як повідомляє Reuters, 13 березня спотова ціна золота зросла на 1,6% і досягла 2979,76 долара за унцію, що стало вже 12-м історичним максимумом з початку 2025 року.

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Ф’ючерси на дорогоцінний метал у США також відзначилися зростанням на 1,5% — до 2991,3 долара за унцію. Водночас зростання ціни за останній рік становило 27%, а з початку цього року — вже 14%.

Такий стрімке зростання вартості пояснюється тим, що в часи економічної та політичної невизначеності золото традиційно виконує роль "безпечної гавані" для інвесторів. Коли фінансові ринки нестабільні, а ризики зростають, попит на дорогоцінні метали значно збільшується.

Головні рушійні сили подорожчання золота

Геополітична напруженість та торговельні конфлікти. Поточна політика адміністрації президента США Дональда Трампа спричинила посилення торговельної конфронтації з ключовими партнерами. Невизначеність навколо тарифної політики та можливих санкцій змушує інвесторів обирати золото як захисний актив.

Монетарна політика Федерального резерву США. Федеральна резервна система (ФРС) раніше знизила ключову ставку на 100 базисних пунктів, але у січні 2025 року зробила паузу у пом’якшенні монетарної політики. Трейдери очікують, що в червні ФРС може відновити зниження ставок, що стане додатковим стимулом для зростання вартості золота.

Ризики рецесії у США. Попри оптимістичні заяви американських урядовців щодо стійкості економіки, деякі експерти попереджають про можливість уповільнення економічного зростання. Інвестори, передбачаючи потенційні ризики, продовжують вкладати кошти у захисні активи.

Що буде з цінами на золото у майбутньому

Аналітики вважають, що "бичачий" тренд на ринку золота збережеться.

"Ми очікуємо, що ціна на золото у 2025 році торгуватиметься в діапазоні від 3000 до 3200 доларів за унцію", — прогнозує операційний директор Allegiance Gold Алекс Ебкарян.

В умовах зростаючої геополітичної та економічної нестабільності золото продовжує залишатися одним із найпривабливіших активів для інвесторів. Його подальша динаміка залежатиме від рішень ФРС, політичної ситуації у світі та загального стану світової економіки. Але вже зараз зрозуміло: дорогоцінний метал ще не сказав свого останнього слова у цій історії рекордів.

Раніше ціни на золото підскочили на тлі запровадження США нових мит на сталь та алюміній, що спровокувало побоювання щодо інфляції та ескалації торгової війни. Інвестори вбачають у золоті надійний актив-прихисток в умовах зростаючої економічної невизначеності.

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