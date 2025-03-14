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Цена на золото взлетела до рекордного уровня — новая стоимость

14 марта 2025 14:45
Катерина Балаева - редактор
Цены на золото бьют рекорды — сколько стоит унция сейчас
Слитки золота. Фото: Reuters
Катерина Балаева - редактор

Мировые финансовые рынки стали свидетелями нового исторического момента: цена золота впервые преодолела психологический рубеж в 3000 долларов за унцию. Такой рост объясняется рядом факторов, среди которых — геополитическая нестабильность, монетарная политика США и растущий спрос на активы, которые традиционно считаются надежным хранилищем капитала.

Как сообщает Reuters, 13 марта спотовая цена золота выросла на 1,6% и достигла 2979,76 доллара за унцию, что стало уже 12-м историческим максимумом с начала 2025 года.

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Фьючерсы на драгоценный металл в США также отметились ростом на 1,5% — до 2991,3 доллара за унцию. При этом рост цены за последний год составил 27%, а с начала этого года — уже 14%.

Такой стремительный рост стоимости объясняется тем, что во времена экономической и политической неопределенности золото традиционно выполняет роль "безопасной гавани" для инвесторов. Когда финансовые рынки нестабильны, а риски растут, спрос на драгоценные металлы значительно увеличивается.

Главные движущие силы подорожания золота

  • Геополитическая напряженность и торговые конфликты. Текущая политика администрации президента США Дональда Трампа вызвала усиление торговой конфронтации с ключевыми партнерами. Неопределенность вокруг тарифной политики и возможных санкций заставляет инвесторов выбирать золото в качестве защитного актива.
  • Монетарная политика Федерального резерва США. Федеральная резервная система (ФРС) ранее снизила ключевую ставку на 100 базисных пунктов, но в январе 2025 года сделала паузу в смягчении монетарной политики. Трейдеры ожидают, что в июне ФРС может возобновить снижение ставок, что станет дополнительным стимулом для роста стоимости золота.
  • Риски рецессии в США. Несмотря на оптимистичные заявления американских чиновников относительно устойчивости экономики, некоторые эксперты предупреждают о возможности замедления экономического роста. Инвесторы, предвидя потенциальные риски, продолжают вкладывать средства в защитные активы.

Что будет с ценами на золото в будущем

Аналитики считают, что "бычий" тренд на рынке золота сохранится.

"Мы ожидаем, что цена на золото в 2025 году будет торговаться в диапазоне от 3000 до 3200 долларов за унцию", — прогнозирует операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкарян.

В условиях растущей геополитической и экономической нестабильности золото продолжает оставаться одним из самых привлекательных активов для инвесторов. Его дальнейшая динамика будет зависеть от решений ФРС, политической ситуации в мире и общего состояния мировой экономики. Но уже сейчас понятно: драгоценный металл еще не сказал своего последнего слова в этой истории рекордов.

Ранее цены на золото подскочили на фоне введения США новых пошлин на сталь и алюминий, что спровоцировало опасения относительно инфляции и эскалации торговой войны. Инвесторы видят в золоте надежный актив-убежище в условиях растущей экономической неопределенности.

Также мы рассказывали о ценах на золото в Украине, охватив официальные курсы Национального банка, рыночные цены на лом и стоимость золота в ломбардах по всей стране.

США инвестиции драгоценные металлы золото деньги

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