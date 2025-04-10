Ціни на брухт латуні у квітні — скільки вдасться заробити на 1 кг металу

Плавлення металу. Фото: скриншот/YouTube

Обираючи кольоровий метал, який можна здати на повторну переробку і непогано заробити, слід звернути увагу на сплав міді з цинком — латунь. Цей матеріал використовують у будівництві, при створенні техніки, в побуті тощо. Латунь цінують за високу електро- і теплопровідність, а завдяки специфічному золотистому відтінку часто додають до декоративних елементів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки можна продати 1 кг брухту латуні в Україні.

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Ціни на латунь у квітні

Постає питання, навіщо здавати кольорові метали на повторне перероблення. По-перше, фінансова вигода від співпраці з пунктами приймання очевидна, оскільки латунь цінується набагато більше, ніж звичайний брухт. По-друге, зменшується кількість відходів і викидів в атмосферу. По-третє, завдяки переробленню знижується потреба у видобутку міді та цинку.

Латунь коштує в середньому від 160 до 200 грн залежно від регіону України. Така ціна зумовлена характерними особливостями металу, а саме хорошою електро- і теплопровідністю плюс стійкістю до корозії. Станом на 10 квітня 2025 року 1 кілограм брухту вдасться продати за такі гроші:

Київська область — від 160 до 180 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 190 грн;

Запорізька область — від 185 до 210 грн;

Львівська область — від 165 до 180 грн;

Миколаївська область — від 160 до 200 грн;

Одеська область — від 160 до 180 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Харківська область — від 160 до 200 грн;

Чернігівська область — від 165 до 190 грн.

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Де знайти латунь у домашніх умовах

Оскільки кольоровий метал має приємний вигляд і колір плюс легко піддається обробці, то його часто використовують у декоративних виробах. Зокрема варто звернути увагу на меблеві ручки чи люстри. Також латунь міститься в сантехнічних деталях, а саме старих кранах, вентилях і фітингах.

Ще одне джерело брухту — ключі, але давніх років виготовлення. Деякі музичні інструменти, як от труби і саксофони, можуть зберігати трохи металу. Звісно, найбільше цього матеріалу в електричних компонентах (клемах, контактах і роз'ємах).

Нагадаємо, українці можуть здати на повторне перероблення брухт алюмінію. Він коштує дорожче чормету, але дешевше багатьох кольорових металів. Знайти можна в домашніх умовах, але в невеликій кількості.

Також ми писали, що непоганим джерелом додаткового доходу є мідь. Цей кольоровий метал міститься в багатьох побутових приладах, посуді, монетах, меблях. Знайти його вдома нескладно, а вартість доходить до 300 грн/кг і вище.