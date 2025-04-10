Цены на лом латуни в апреле — сколько удастся заработать на 1 кг металла

Плавление металла. Фото: скриншот/YouTube

Выбирая цветной металл, который можно сдать на повторную переработку и неплохо заработать, следует обратить внимание на сплав меди с цинком — латунь. Этот материал используют в строительстве, при создании техники, в быту и т.д. Латунь ценят за высокую электро- и теплопроводность, а благодаря специфическому золотистому оттенку часто добавляют в декоративные элементы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать 1 кг лома латуни в Украине.

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Цены на латунь в апреле

Возникает вопрос, зачем сдавать цветные металлы на повторную переработку. Во-первых, финансовая выгода от сотрудничества с пунктами приема очевидна, поскольку латунь ценится намного больше, чем обычный лом. Во-вторых, уменьшается количество отходов и выбросов в атмосферу. В-третьих, благодаря переработке снижается потребность в добыче меди и цинка.

Латунь стоит в среднем от 160 до 200 грн в зависимости от региона Украины. Такая цена обусловлена характерными особенностями металла, а именно хорошей электро- и теплопроводностью плюс устойчивостью к коррозии. По состоянию на 10 апреля 2025 года 1 килограмм лома удастся продать за такие деньги:

Киевская область — от 160 до 180 грн;

Винницкая область — от 170 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 190 грн;

Запорожская область — от 185 до 210 грн;

Львовская область — от 165 до 180 грн;

Николаевская область — от 160 до 200 грн;

Одесская область — от 160 до 180 грн;

Сумская область — от 180 до 200 грн;

Харьковская область — от 160 до 200 грн;

Черниговская область — от 165 до 190 грн.

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома латуни в Украине. Фото: скриншот 1 7

Где найти латунь в домашних условиях

Поскольку цветной металл имеет приятный вид и цвет плюс легко поддается обработке, то его часто используют в декоративных изделиях. В частности стоит обратить внимание на мебельные ручки или люстры. Также латунь содержится в сантехнических деталях, а именно старых кранах, вентилях и фитингах.

Еще один источник лома — ключи, но давних лет изготовления. Некоторые музыкальные инструменты, такие как трубы и саксофоны, могут хранить немного металла. Конечно, больше всего этого материала в электрических компонентах (клеммах, контактах и разъемах).

Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом алюминия. Он стоит дороже чермета, но дешевле многих цветных металлов. Найти можно в домашних условиях, но в небольшом количестве.

Также мы писали, что неплохим источником дополнительного дохода является медь. Этот цветной металл содержится во многих бытовых приборах, посуде, монетах, мебели. Найти его дома несложно, а стоимость доходит до 300 грн/кг и выше.