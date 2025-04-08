Продати брухт алюмінію в Україні — скільки коштує 1 кг і де знайти в домашніх умовах

Звалище брухту. Фото: Pexels

Українцям вигідно здавати на повторне перероблення брухт чорних і кольорових металів. Це допомагає заробити додаткові гроші, а також зберегти екологію. Компанії готові чимало заплатити за брухт алюмінію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує алюміній в Україні та де його знайти в домашніх умовах.

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Яка ціна 1 кг брухту алюмінію

Не всі українці розуміють, який сенс шукати чорні/кольорові метали та здавати на повторне перероблення. Окрім очевидної фінансової вигоди, громадяни забезпечують скорочення витрат на первинне виробництво. Тож підприємства залишаються у плюсі.

Алюміній цінується завдяки своїм характерним особливостям. По-перше, він легкий, але міцний. По-друге, чудово проводить тепло й електрику. По-третє, підлягає повторним переробкам без втрати якості.

Ціни на брухт варіюються по Україні та залежать від багатьох факторів. На кінцеву вартість впливають домішки, забруднення металу, навіть сезон і регіон. Станом на квітень 2025 року середні ціни на 1 кг брухту алюмінію перебувають на такому рівні:

Київська область — від 45 до 85 грн;

Вінницька область — від 50 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Запорізька область — від 42 до 96 грн;

Львівська область — від 40 до 75 грн;

Одеська область — від 45 до 90 грн;

Сумська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 100 грн;

Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

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Де знайти алюміній у домашніх умовах

Українцям не потрібно шукати брухт на звалищі, адже металу достатньо в речах, які легко знайти в будинку чи квартирі. Наприклад, джерелом алюмінію заслужено вважають кухню, оскільки там розміщені банки з-під напоїв, фольга, каструлі та інше приладдя.

Чимало кольорового металу в побутовій техніці. Необхідно здавати непрацюючі деталі комп'ютерів, телевізорів, мікрохвильових печей і схожих приладів. Не варто оминати стороною деталі інтер'єру. Як не дивно, алюміній присутній у віконних рамах, дверних ручках тощо.

У дворі можна відшукати частини велосипедів, драбини, елементи крісел. Такі предмети не принесуть великий дохід, оскільки вміст кольорового металу незначний.

Нагадаємо, дорожче коштує брухт міді. Підприємства платять українцям в середньому 300 грн за кілограм брухту. Цей кольоровий метал набагато легше знайти в домашніх умовах, оскільки він поширений.

Також ми писали, чи вдасться заробити на брухті чорних металів. Це найдешевша сировина, тому заробіток передбачається невеликий. Зате джерел чормету існує багато.