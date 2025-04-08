Продать лом алюминия в Украине — сколько стоит 1 кг и где найти в домашних условиях

Украинцы могут заработать на ломе алюминия — цена и где найти
Украинцам выгодно сдавать на повторную переработку лом черных и цветных металлов. Это помогает заработать дополнительные деньги, а также сохранить экологию. Компании готовы немало заплатить за лом алюминия.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит алюминий в Украине и где его найти в домашних условиях.
Какая цена 1 кг лома алюминия
Не все украинцы понимают, какой смысл искать черные/цветные металлы и сдавать на повторную переработку. Кроме очевидной финансовой выгоды, граждане обеспечивают сокращение расходов на первичное производство. Поэтому предприятия остаются в плюсе.
Алюминий ценится благодаря своим характерным особенностям. Во-первых, он легкий, но прочный. Во-вторых, прекрасно проводит тепло и электричество. В-третьих, подлежит повторной переработке без потери качества.
Цены на лом варьируются по Украине и зависят от многих факторов. На конечную стоимость влияют примеси, загрязнение металла, даже сезон и регион. По состоянию на апрель 2025 года средние цены на 1 кг лома алюминия находятся на таком уровне:
- Киевская область — от 45 до 85 грн;
- Винницкая область — от 50 до 90 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
- Запорожская область — от 42 до 96 грн;
- Львовская область — от 40 до 75 грн;
- Одесская область — от 45 до 90 грн;
- Сумская область — от 50 до 85 грн;
- Харьковская область — от 50 до 100 грн;
- Черниговская область — от 55 до 70 грн.
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Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот
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Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот
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Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот
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Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот
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Цены на лом алюминия в Украине. Фото: скриншот
Где найти алюминий в домашних условиях
Украинцам не нужно искать лом на свалке, ведь металла достаточно в вещах, которые легко найти в доме или квартире. Например, источником алюминия заслуженно считают кухню, поскольку там размещены банки из-под напитков, фольга, кастрюли и другие принадлежности.
Немало цветного металла в бытовой технике. Необходимо сдавать неработающие детали компьютеров, телевизоров, микроволновых печей и похожих приборов. Не стоит обходить стороной детали интерьера. Как ни странно, алюминий присутствует в оконных рамах, дверных ручках и тому подобное.
Во дворе можно отыскать части велосипедов, лестницы, элементы кресел. Такие предметы не принесут большой доход, поскольку содержание цветного металла незначительное.
Напомним, дороже стоит лом меди. Предприятия платят украинцам в среднем 300 грн за килограмм лома. Этот цветной металл намного легче найти в домашних условиях, поскольку он распространен.
Также мы писали, удастся ли заработать на ломе черных металлов. Это самое дешевое сырье, поэтому заработок предполагается небольшой. Зато источников чермета существует много.
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