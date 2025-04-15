Цены на лом свинца в Украине — сколько дадут за 1 килограмм в апреле 2025

Лом на свалке. Фото: Unsplash

Украинцы могут сдать на повторную переработку лом свинца, который станет альтернативным источником дохода. Важно учесть, что это очень токсичный металл. Он опасен для здоровья и окружающей среды, поэтому лом необходимо утилизировать правильно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно продать свинец в Украине и какие цены в разных областях по состоянию на середину апреля 2025 года.

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Стоимость свинца в Украине

Поскольку металл относится к цветным, за него пункты приема дают больше, чем за чермет. Ресурс достаточно ценен, поскольку имеет антикоррозийные свойства, что позволяет применять свинец в кораблестроении, охоте, рыбалке и строительных работах.

Поскольку металл абсолютно не восприимчив к воздействию рентгеновских лучей и радиоактивного излучения, из него изготавливают защитные листы. А благодаря мягкости, пластичности и высокой плотности он полезен в химической индустрии.

В целом повторная переработка лома намного дешевле, чем добыча нового свинца, так что неудивительно, что спрос на ресурс высокий, а стоимость — конкурентная. По состоянию на 15 апреля 2025 года украинцы могут продать 1 килограмм металла по таким средним ценам:

Киевская область — от 30 до 47 грн;

Винницкая область — от 40 до 52 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 55 грн;

Запорожская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 32 до 45 грн;

Одесская область — от 25 до 35 грн;

Сумская область — от 50 до 60 грн;

Харьковская область — от 45 до 60 грн;

Черниговская область — от 30 до 50 грн.

Стоимость лома свинца в Украине. Фото: скриншот

Где найти свинец в домашних условиях

Сначала надо обратить внимание на старые автомобильные или мотоциклетные аккумуляторы. Они содержат свинец в виде специальных пластин. Также металл присутствует в колесах транспортных средств, поскольку они оснащены балансировочными грузиками, которые можно демонтировать.

Старые кабели изготавливали из свинцовой оболочки, причем с минимальным количеством примесей. Дома часто оснащали трубами из этого сырья. Здания, возведенные до 70-х годов прошлого века, могут иметь оконные утяжелители со свинцом. Как альтернатива — сдайте на лом свинцовые отходы (стружку, провода и т.д.), хотя их стоимость значительно меньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом латуни. Этот цветной металл ценят за высокую электро- и теплопроводность. Его стоимость колеблется от 160 до 200 грн за килограмм, в зависимости от наличия примесей и региона продажи.

Также мы писали, что украинцы могут неплохо заработать на ломе алюминия. Металл обладает полезными характеристиками, в частности легкостью и одновременно прочностью. Плюс он отлично проводит тепло и электричество, а ещё — не теряет качества после повторной переработки.