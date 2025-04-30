Запрещено сдавать на лом — на чем украинцы не смогут заработать

Старый автомобиль. Фото: Unsplash

Украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая на повторную переработку черные и цветные металлы. Они содержатся в бытовой технике, отходах, мебели, транспортных средствах, различных конструкциях и тому подобное. Однако не все изделия разрешается беспрепятственно сдать. Некоторый лом компании не примут, если он входит в список запрещенных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом не купит ни один пункт приема в Украине.

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Что запрещено сдавать на лом

В Украине существуют ограничения по продаже металлов на повторную переработку. Компании отказывают клиентам, если имеют претензии к внешнему виду или качеству лома. Однако некоторые конструкции вообще запрещено сдавать из-за потенциальной угрозы. Например, радиаторы с неизвестной жидкостью внутри, взрывоопасные предметы и тому подобное.

Украинцам не удастся продать черные и цветные металлы, если это:

железнодорожные рельсы;

памятники;

могильные таблички;

изделия коммунальной и городской собственности (электрические провода, канализационные люки, уличные ограждения);

вещи чужой частной собственности;

герметично закрытые цистерны с неизвестными веществами внутри;

токсичные изделия, которые нужно утилизировать;

конструкции с повышенным радиационным фоном;

боеприпасы;

культурные и исторические ценности.

Что касается вещей частной собственности (автомобилей), то необходимо предоставить подтверждающие документы о владении, иначе пункты приема могут отказать в сотрудничестве. Лучше всего остановить выбор на кухонных принадлежностях, старой бытовой технике, мебельной фурнитуре, сантехнических средствах, элементах декора, кабелях/проводах и др.

Выбирая выгодный металл, стоит делать ставку на медь, никель или латунь. Такой лом — один из самых дорогих, он обеспечит владельцев хорошим дополнительным заработком. Но следует сразу очистить конструкции от грязи и освободить от неметаллических вставок, дабы "выбить" из покупателей лучшую цену за 1 килограмм.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать свинец на повторную переработку. Это очень токсичный металл, поэтому его эксплуатация требует осторожности. Он не восприимчив к воздействию рентгеновских лучей и радиоактивного излучения. 1 килограмм лома стоит в Украине от 30 до 60 грн.

Мы писали, что много объявлений о продаже черного лома публикуют на специализированном портале OLX. Там редко указывают цену за 1 килограмм лома, поэтому приходится звонить в пункты приема, чтобы узнать актуальную стоимость.