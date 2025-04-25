Продати чормет на OLX — скільки коштує брухт і що можуть здати українці

Працівник на звалищі. Фото: Unsplash

Українці можуть заробити додаткові гроші, здаючи на повторну переробку брухт чорних металів. Це затребуваний товар, який переплавляють для використання в будівництві, промисловості, виробництві товарів тощо. Знайти оголошення про купівлю брухту в Інтернеті нескладно, наприклад, на спеціалізованому порталі OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кілограм чорного брухту на OLX.

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Вартість чорного металу на OLX

Щодня з’являються нові оголошення про купівлю брухту, отже попит високий. Інша справа — ціна. На відміну від кольорових металів, зокрема міді, латуні, нікелю, алюмінію тощо, чормет коштує дуже дешево. Необхідно зібрати великий обсяг брухту, аби отримати відчутний дохід.

Що цікаво, на OLX рідко вказують актуальну вартість 1 кілограму чорних металів. Зазвичай продавці публікують номер телефону і просять дізнаватися ціну напряму. Тому охочим здати брухт на повторну переробку доведеться спершу зателефонувати представнику пункту прийому.

Хоча не всі користувачі порталу так роблять. Вряди-годи з’являється оголошення з детальною інформацією. Наприклад, у Козятині Вінницької області приймають чормет за 5 грн/кг. Продавець із Житомира дає за тонну брухту 6 000 грн, отже 1 кілограм коштує 6 грн. А в Кременчуці Полтавської області ціна сягає 7 грн/кг.

В інших регіонах України встановили таку вартість:

Волинська область — 7 грн/кг;

Сумська область — 7 грн/кг;

Дніпропетровська область — 7 грн/кг;

Черкаська область — 6,80 грн/кг;

Львівська область — 6,30 грн/кг;

Київська область — 6 грн/кг.

Ціни не сильно відрізняються від тих, що вказані на офіційних сайтах підприємств. У Києві чорний метал можна здати на повторну переробку за 5-6,5 грн/кг, у Вінниці — за 4-6 грн/кг, а Одесі — за 5-7 грн/кг.

Якщо потрібно швидко знайти брухт в домашніх умовах, зверніть увагу на стару побутову техніку, поламаний транспорт і відходи обладнання.

Натомість попереджаємо, що заборонено продавати вуличні огорожі, залізничні рейки, могильні таблички, закриті цистерни з невідомими речовинами, боєприпаси, а також конструкції приватної/комунальної власності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати брухт свинцю на повторну переробку. Оскільки метал дуже токсичний, його експлуатація вимагає обережності. Компанії пропонують продавцям від 30 до 60 грн за кілограм свинцю, але вартість змінюється залежно від обставин.

Також ми писали, що українці можуть збагатитися на брухті латуні. Цей кольоровий метал цінують за унікальні властивості, зокрема високу електро- і теплопровідність. Середні ціни по Україні за кілограм латуні сягають 160-200 грн.