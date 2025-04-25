Продать чермет на OLX — сколько стоит лом и что могут сдать украинцы

Работник на свалке. Фото: Unsplash

Украинцы могут заработать дополнительные деньги, сдавая на повторную переработку лом черных металлов. Это востребованный товар, который переплавляют для использования в строительстве, промышленности, производстве товаров и т.д. Найти объявления о покупке лома в Интернете несложно, например, на специализированном портале OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 килограмм черного лома на OLX.

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Стоимость черного металла на OLX

Ежедневно появляются новые объявления о покупке лома, значит спрос высокий. Другое дело — цена. В отличие от цветных металлов, в частности меди, латуни, никеля, алюминия и т.д., чермет стоит очень дешево. Необходимо собрать большой объем лома, дабы получить ощутимый доход.

Что интересно, на OLX редко указывают актуальную стоимость 1 килограмма черных металлов. Обычно продавцы публикуют номер телефона и просят узнавать цену напрямую. Поэтому желающим сдать лом на повторную переработку придется сперва позвонить представителю пункта приема.

Хотя не все пользователи портала так делают. Изредка появляются объявления с подробной информацией. Например, в Винницкой области принимают чермет за 5 грн/кг. Продавец из Житомира дает за тонну лома 6 000 грн, следовательно 1 килограмм стоит 6 грн. А в Кременчуге Полтавской области цена достигает 7 грн/кг.

В других регионах Украины установили такую стоимость:

Волынская область — 7 грн/кг;

Сумская область — 7 грн/кг;

Днепропетровская область — 7 грн/кг;

Черкасская область — 6,80 грн/кг;

Львовская область — 6,30 грн/кг;

Киевская область — 6 грн/кг.

Цены не сильно отличаются от тех, что указаны на официальных сайтах предприятий. В Киеве черный металл можно сдать на повторную переработку за 5-6,5 грн/кг, в Виннице — за 4-6 грн/кг, а Одессе — за 5-7 грн/кг.

Если нужно быстро найти лом в домашних условиях, обратите внимание на старую бытовую технику, поломанный транспорт и отходы оборудования.

Но предупреждаем, что запрещено продавать уличные ограждения, железнодорожные рельсы, могильные таблички, закрытые цистерны с неизвестными веществами, боеприпасы, а также конструкции частной/коммунальной собственности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать лом свинца на повторную переработку. Поскольку металл очень токсичен, его эксплуатация требует осторожности. Компании предлагают продавцам от 30 до 60 грн за килограмм свинца, но стоимость меняется в зависимости от обстоятельств.

Также мы писали, что украинцы могут обогатиться на ломе латуни. Этот цветной металл ценят за уникальные свойства, в частности высокую электро- и теплопроводность. Средние цены по Украине за килограмм латуни достигают 160-200 грн.