Який метал найдорожче здати на брухт і скільки коштує 1 кг в Україні

Звалище брухту. Фото: Unsplash

Пункти приймання брухту дорогу купують кольорові метали для повторного перероблення і використання. Це зменшує потреби видобутку, економить ресурси та зберігає довкілля. Якщо постає питання, яку сировину найбільш вигідно продавати в Україні, то відповідь очевидна — мідь. Нею послуговуються при виготовленні комплектуючих, приладів тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що цінують мідь та скільки коштує 1 кілограм брухту.

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Ціни на мідь в Україні

Заробіток продавців брухту залежить від багатьох факторів. Наприклад, наявності домішок або забруднень, що зменшує кінцеву вартість усіх кольорових металів. Плюс на ринку не діють загальновідомі правила оптової торгівлі: ціна збільшується пропорційно обсягам, а не навпаки.

Ще один важливий чинник — регіон продажу. У великих містах пропонують вигідніші умови співпраці, тож інколи доцільніше здати мідь навіть в іншій області, якщо це допоможе примножити дохід. Станом на другу половину квітня 2025 року українці можуть заробити на 1 кілограмі металу такі гроші (середня ціна):

Київська область — від 250 до 320 грн;

Вінницька область — від 280 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 280 до 355 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Сумська область — від 290 до 330 грн;

Харківська область — від 300 до 350 грн.

Ціни на мідь в Україні. Фото: скриншот

Які метали вигідно здати на брухт

Існують інші кольорові металі, які дорого коштують в Україні. Не лише мідь здатна принести людям додатковий заробіток. Ранжування за ціною виглядає так: алюміній дешевший за нікель, а латунь куплять дорожче, ніж нержавійну сталь. З погляду фінансів найбільшу вигоду принесуть саме нікель і латунь.

Обидва метали мають різні властивості, але попит на брухт тримається на стабільно високому рівні. Їх використовують у виробництві конструкцій, приладів, меблевої фурнітури, техніки тощо, оскільки сировина характеризується еластичністю, міцністю і стійкістю до корозії.

В домашніх умовах кольорові метали містяться в побутових приладах, зокрема старих телевізорах, холодильниках, кондиціонерах, мідних радіаторах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть здати на повторне перероблення брухт свинцю. Це дуже токсичний метал, тож його експлуатація вимагає максимальної обережності. Вартість 1 кілограма свинцю становить 30-60 грн у середньому по Україні, це залежить від регіону.

Також ми писали, що українці можуть збагатитися, продаючи латунь. Цей кольоровий метал цінується за свої властивості, зокрема високу електро- і теплопровідність. Середня ціна брухту по Україні становить 160-200 грн/кг.