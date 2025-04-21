Какой металл дороже всего сдать на лом и сколько стоит 1 кг в Украине

Свалка металлолома. Фото: Unsplash

Пункты приема лома дорогую покупают цветные металлы для повторной переработки и использования. Это уменьшает потребности добычи, экономит ресурсы и сохраняет окружающую среду. Если возникает вопрос, какое сырье наиболее выгодно продавать в Украине, то ответ очевиден — медь. Ею пользуются при изготовлении комплектующих, приборов и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что ценят медь и сколько стоит 1 килограмм лома.

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Цены на медь в Украине

Заработок продавцов лома зависит от многих факторов. Например, наличия примесей или загрязнений, что уменьшает конечную стоимость всех цветных металлов. Плюс на рынке не действуют общеизвестные правила оптовой торговли: цена увеличивается пропорционально объемам, а не наоборот.

Еще один важный фактор — регион продажи. В крупных городах предлагают более выгодные условия сотрудничества, поэтому иногда целесообразнее сдать медь даже в другой области, если это поможет приумножить доход. По состоянию на вторую половину апреля 2025 года украинцы могут заработать на 1 килограмме металла такие деньги (средняя цена):

Киевская область — от 250 до 320 грн;

Винницкая область — от 280 до 330 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 280 до 355 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Сумская область — от 290 до 330 грн;

Харьковская область — от 300 до 350 грн.

Цены на медь в Украине. Фото: скриншот

Какие металлы выгодно сдать на лом

Существуют другие цветные металлы, которые дорого стоят в Украине. Не только медь способна принести людям дополнительный заработок. Ранжирование по цене выглядит так: алюминий дешевле никеля, а латунь купят дороже, чем нержавеющую сталь. С точки зрения финансов наибольшую выгоду принесут именно никель и латунь.

Оба металла имеют разные свойства, но спрос на лом держится на стабильно высоком уровне. Их используют в производстве конструкций, приборов, мебельной фурнитуры, техники и т.д., поскольку сырье характеризуется эластичностью, прочностью и устойчивостью к коррозии.

В домашних условиях цветные металлы содержатся в бытовых приборах, в частности старых телевизорах, холодильниках, кондиционерах, медных радиаторах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут сдать на повторную переработку лом свинца. Это очень токсичный металл, поэтому его эксплуатация требует максимальной осторожности. Стоимость 1 килограмма свинца составляет 30-60 грн в среднем по Украине, это зависит от региона.

Также мы писали, что украинцы могут обогатиться, продавая латунь. Этот цветной металл ценится за свои свойства, в частности высокую электро- и теплопроводность. Средняя цена лома по Украине составляет 160-200 грн/кг.