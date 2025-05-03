Ціни на брухт міді — скільки коштує 1 кг у травні та де його знайти вдома

Брухт міді. Фото: скриншот/YouTube

Хорошим способом заробити додаткові гроші є продаж кольорових металів. Брухт коштує по-різному, але якщо зупинити вибір на міді, то вдасться збільшити власний дохід. Ця сировина придатна для повторної переробки, її цінують за електро- і теплопровідність, а також стійкість до корозії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту міді у травні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Ціни на мідь в Україні

Метал вважається одним із найдорожчих, хоча кінцева вартість брухту залежить від чистоти конструкції, наявності іржі чи домішок. На сировину існує стабільний попит, оскільки її використовують у багатьох галузях: електротехніці, будівництві, енергетиці тощо.

Мідь характеризується придатністю до переплавлення без втрати якості, високою електро- і теплопровідністю (поступається лише сріблу), пластичністю, корозійною стійкістю, біоцидністю (здатність запобігати розвитку бактерій).

Ціни на брухт коливаються в різних областях України. Щоб отримати максимально можливий дохід, необхідно очистити метал від ізоляції, сплавів і домішок перед продажем, оскільки чиста мідь коштує набагато дорожче. Станом на 3 травня українці можуть здати 1 кг брухту за такою середньою вартістю:

Київська область — від 200 до 325 грн;

Вінницька область — від 215 до 325 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 288 до 339 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 340 грн;

Сумська область — від 290 до 330 грн;

Харківська область — від 280 до 336 грн.

Ціни на брухт міді в Україні. Фото: скриншот

Вартість брухту міді в Україні. Фото: скриншот

Де знайти мідь в домашніх умовах

Джерелом брухту міді вдома є старі дроти і кабелі, навіть обпалені при демонтажі, бо вони мають мідну серцевину. Але найбільше металу міститься в побутовій техніці, зокрема холодильниках, пральних машинах, телевізорах, мікрохвильових печах тощо. Доведеться розібрати прилади, щоб добути мідь.

Як альтернатива — можна продати сантехнічні вироби, а саме старі труби, змішувачі, фітинги. Чимало кольорового металу видобувають з будівельного і ремонтного сміття, меблевої фурнітури, дверних ручок, замків, кухонного приладдя, навіть нумізматичної продукції (монети) і музичних інструментів.

Нагадаємо, деякі металеві конструкції заборонено здавати на брухт. Жоден пункт прийому не купить залізничні рейки, пам’ятники, могильні таблички, вироби комунальної власності, боєприпаси, культурні цінності тощо.

Також ми писали, які дорогі метали можуть бути вдома в українців. На горищі або в підвалі вдасться знайти старі конструкції, побутову техніку, кабелі, ремонтні відходи. Все це є джерелом міді, алюмінію, латуні та інших цінних кольорових металів.