Ціни на чорні та кольорові метали у травні 2025 — який брухт можна знайти вдома

Старі інструменти. Фото: Pexels

Українці можуть непогано заробляти, здаючи на брухт чорні та кольорові метали. В домашніх умовах нескладно знайти вироби, що містять мідь, алюміній, латунь чи інші дорогі компоненти. Потрібно лише провести інвентаризацію мотлоху, який завалявся на горищі/у підвалі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який брухт українці можуть відшукати вдома і вигідно продати.

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Де знайти чермет вдома

Чорні метали не здатні похвалитися високою вартістю, проте їх найлегше знайти в домашніх умовах. Потрібно звернути увагу на вироби зі сталі, заліза та чавуну, а саме:

деталі сільськогосподарської техніки;

запчастини транспортних засобів (автомобілів, велосипедів, мопедів, тракторів тощо);

рибальські та мисливські знаряддя;

металеві частини сокир і пилок;

будівничі аксесуари, зокрема цвяхи та шурупи;

старі побутові прилади (холодильники, пральні машини, праски тощо);

деталі меблевої фурнітури.

Рекомендуємо звернути увагу на електродвигуни, оскільки з чормету виготовлені корпус, ротор і статор силового пристрою. Це також стосується старих холодильників: у корпусі, залежно від сплаву і товщини листа, міститься від 20 до 70 кг чорних металів.

Заробити на брухті вдасться небагато, оскільки пункти прийому купують чормет орієнтовно за 4-7 грн/кг. Вартість залежить від наявності домішок, забруднення, іржі, якості конструкції та інших факторів.

Кольорові метали вдома

Українцям варто робити ставку на мідь, алюміній та латунь. Ці кольорові метали входять у велику кількість приладів і виробів, які використовуються в домашніх умовах. Наприклад, міді чимало в холодильниках і телевізорах, кабелях/дротах, меблевій фурнітурі та дверних замках, люмінесцентних лампах, автівках, деталях каналізаційних систем. Ціна за 1 кг — від 250 до 330 грн.

Алюміній можна знайти в кухонному посуді, зокрема ложках, каструлях, тарілках. З нього виготовляють деякі деталі транспортних засобів і холодильників. Іншим джерелом металу є віконні рами, а також відходи будівельних/ремонтних робіт. Вартість 1 кг — від 45 до 90 грн.

Латунь дістати складніше, бо його застосовують переважно у виготовленні промислового обладнання. Утім рекомендуємо звернути увагу на сантехнічні вироби та побутові прилади, а саме радіатори, змішувачі, крани водопровідних мереж, холодильні трубки. Як альтернатива — деталі декору. Ціна за 1 кг — від 160 до 200 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити на чорметі, продаючи його на OLX. Там публікують чимало оголошень, але здебільшого не вказують ціну за 1 кілограм або тонну. Необхідно телефонувати безпосередньо в пункт прийому та дізнаватися вартість брухту.

Також ми писали, які кольорові метали найбільш вигідно здавати на брухт. Дорого коштує мідь, латунь і нікель, за 1 кілограм вдасться отримати кілька сотень гривень. А знайти в домашніх умовах найлегше вироби з міді.