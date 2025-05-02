Цены на черные и цветные металлы в мае 2025 — какой лом можно найти дома

Доход на ломе — какие дорогие металлы могут быть дома в украинцев
Украинцы могут неплохо зарабатывать, сдавая на лом черные и цветные металлы. В домашних условиях несложно найти изделия, содержащие медь, алюминий, латунь или другие дорогие компоненты. Нужно лишь провести инвентаризацию хлама, который завалялся на чердаке/в подвале.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой лом украинцы могут отыскать дома и выгодно продать.
Где найти чермет дома
Черные металлы не способны похвастаться высокой стоимостью, однако их легче всего найти в домашних условиях. Нужно обратить внимание на изделия из стали, железа и чугуна, а именно:
- детали сельскохозяйственной техники;
- запчасти транспортных средств (автомобилей, велосипедов, мопедов, тракторов и т.д.);
- рыболовные и охотничьи орудия;
- металлические части топоров и пил;
- строительные аксессуары, в частности гвозди и шурупы;
- старые бытовые приборы (холодильники, стиральные машины, утюги и т. п.);
- детали мебельной фурнитуры.
Рекомендуем обратить внимание на электродвигатели, поскольку из чермета изготовлены корпус, ротор и статор силового устройства. Это также касается старых холодильников: в корпусе, в зависимости от сплава и толщины листа, содержится от 20 до 70 кг черных металлов.
Заработать на ломе удастся немного, поскольку пункты приема покупают чермет ориентировочно за 4-7 грн/кг. Стоимость зависит от наличия примесей, загрязнения, ржавчины, качества конструкции и других факторов.
Цветные металлы дома
Украинцам нужно делать ставку на медь, алюминий и латунь. Эти цветные металлы входят в большое количество приборов и изделий, которые используются в домашних условиях. Например, меди немало в холодильниках и телевизорах, кабелях/проводах, мебельной фурнитуре и дверных замках, люминесцентных лампах, автомобилях, деталях канализационных систем. Цена за 1 кг — от 250 до 330 грн.
Алюминий можно найти в кухонной посуде, в частности ложках, кастрюлях, тарелках. Из него изготавливают некоторые детали транспортных средств и холодильников. Другим источником металла являются оконные рамы, а также отходы строительных/ремонтных работ. Стоимость 1 кг — от 45 до 90 грн.
Латунь достать сложнее, так как ее применяют преимущественно в изготовлении промышленного оборудования. Впрочем, рекомендуем обратить внимание на сантехнические изделия и бытовые приборы, а именно радиаторы, смесители, краны водопроводных сетей, холодильные трубки. Как альтернатива — детали декора. Цена за 1 кг — от 160 до 200 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут заработать на чермете, продавая его на OLX. Там публикуют немало объявлений, но в основном не указывают цену за 1 килограмм или тонну. Необходимо звонить непосредственно в пункт приема и узнавать стоимость лома.
Также мы писали, какие цветные металлы наиболее выгодно сдавать на лом. Дорого стоит медь, латунь и никель, за 1 килограмм удастся получить несколько сотен гривен. А найти в домашних условиях легче всего изделия из меди.
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