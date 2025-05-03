Цены на лом меди — сколько стоит 1 кг в мае и где его найти дома

Лом меди. Фото: скриншот/YouTube

Хорошим способом заработать дополнительные деньги является продажа цветных металлов. Лом стоит по-разному, но если остановить выбор на меди, то удастся увеличить собственный доход. Это сырье пригодно для повторной переработки, его ценят за электро- и теплопроводность, а также устойчивость к коррозии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома меди в мае 2025 года.

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Цены на медь в Украине

Металл считается одним из самых дорогих, хотя конечная стоимость лома зависит от чистоты конструкции, наличия ржавчины или примесей. На сырье существует стабильный спрос, поскольку его используют во многих отраслях: электротехнике, строительстве, энергетике и др.

Медь характеризуется пригодностью к переплавке без потери качества, высокой электро- и теплопроводностью (уступает только серебру), пластичностью, коррозионной стойкостью, биоцидностью (способность предотвращать развитие бактерий).

Цены на лом колеблются в разных областях Украины. Чтобы получить максимально возможный доход, необходимо очистить металл от изоляции, сплавов и примесей перед продажей, поскольку чистая медь стоит намного дороже. По состоянию на 3 мая украинцы могут сдать 1 кг лома по такой средней стоимости:

Киевская область — от 200 до 325 грн;

Винницкая область — от 215 до 325 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 288 до 339 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 340 грн;

Сумская область — от 290 до 330 грн;

Харьковская область — от 280 до 336 грн.

Цены на лом меди в Украине. Фото: скриншот

Стоимость лома меди в Украине. Фото: скриншот

Где найти медь в домашних условиях

Источником лома меди дома являются старые провода и кабели, даже обожженные при демонтаже, поскольку они имеют медную сердцевину. Но больше всего металла содержится в бытовой технике, в частности холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, микроволновых печах и т.д. Придется разобрать приборы, чтобы добыть медь.

Как альтернатива — можно продать сантехнические изделия, а именно старые трубы, смесители, фитинги. Немало цветного металла добывают из строительного и ремонтного мусора, мебельной фурнитуры, дверных ручек, замков, кухонных принадлежностей, даже нумизматической продукции (монеты) и музыкальных инструментов.

Напомним, некоторые металлические конструкции запрещено сдавать на лом. Ни один пункт приема не купит железнодорожные рельсы, памятники, могильные таблички, изделия коммунальной собственности, боеприпасы, культурные ценности и т.д.

Также мы писали, какие дорогие металлы могут быть дома в украинцев. На чердаке или в подвале удастся найти старые конструкции, бытовую технику, кабели, ремонтные отходы. Все это является источником меди, алюминия, латуни и других ценных цветных металлов.