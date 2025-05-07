Ціни на алюміній у травні — скільки можна заробити на брухті в Україні

Брухт металу. Фото: Unsplash

Продаж кольорових металів може принести непогані гроші українцям. Одним із найдорожчих вважається мідь, проте алюміній також здатен допомогти у збільшенні доходу. Він цінується за міцність, легкість і збереження якості при повторній переробці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кілограм алюмінію у травні.

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Ціни на брухт алюмінію

Метал здатен похизуватися тепло- й електропровідністю, міцністю та іншими затребуваними характеристиками. Його купують для скорочення витрат на первинне виробництво, тож у плюсі залишаються як підприємства, так і звичайні українці, які приносять металеві конструкції в пункти прийому.

За 1 кілограм брухту вдасться отримати кілька десятків гривень. Кінцева вартість залежить від багатьох факторів, наприклад, наявності домішок чи іржі, сезону (влітку дорожче, ніж у холодну пору року), навіть області України. Станом на 7 травня громадяни можуть продати алюміній за такими цінами (в середньому):

Київська область — від 45 до 90 грн;

Вінницька область — від 50 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Запорізька область — від 45 до 96 грн;

Львівська область — від 40 до 75 грн;

Одеська область — від 40 до 90 грн;

Сумська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 92 грн;

Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

Ціни на брухт алюмінію в Запоріжжі. Фото: скриншот

Ціни на брухт алюмінію в Києві. Фото: скриншот

Постає питання, де взагалі знайти брухт, аби заробити на ньому. У переважної більшості українців вдома є вироби з певним вмістом цього кольорового металу. Наприклад, алюміній використовується у виробництві побутової техніки, зокрема телевізорів, мікрохвильових печей, холодильників тощо.

Плюс металу багато на кухні (каструлі, банки з-під напоїв, фольга) та в інтер’єрі житла. Як не дивно, алюміній міститься у віконних рамах і дверних ручках. Не завадить розібрати на деталі старий велосипед, аби знайти потрібний брухт.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть продати брухт міді та заробити непогані гроші, оскільки цей кольоровий метал є одним із найдорожчих. Його можна знайти в домашніх умовах, зокрема у старій побутовій техніці, кабелях і навіть посуді.

Також ми писали, що багато оголошень про продаж брухту чорних металів публікують на спеціалізованому порталі OLX. Ціни не сильно відрізняються від інформації, заявленої на офіційних сайтах пунктів прийому. Але заробіток на чорметі невеликий.