Цены на алюминий в мае — сколько можно заработать на ломе в Украине

Лом металла. Фото: Unsplash

Продажа цветных металлов может принести неплохие деньги украинцам. Одним из самых дорогих считается медь, однако алюминий тоже способен помочь в увеличении дохода. Он ценится за прочность, легкость и сохранение качества при повторной переработке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 килограмм алюминия в мае.

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Цены на лом алюминия

Металл способен похвастаться тепло- и электропроводностью, прочностью и другими востребованными характеристиками. Его покупают для сокращения затрат на первичное производство, поэтому в плюсе остаются как предприятия, так и обычные украинцы, которые приносят металлические конструкции в пункты приема.

За 1 килограмм лома удастся получить несколько десятков гривен. Конечная стоимость зависит от многих факторов, например, наличия примесей или ржавчины, сезона (летом дороже, чем в холодное время года), даже области Украины. По состоянию на 7 мая граждане могут продать алюминий по таким ценам (в среднем):

Киевская область — от 45 до 90 грн;

Винницкая область — от 50 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Запорожская область — от 45 до 96 грн;

Львовская область — от 40 до 75 грн;

Одесская область — от 40 до 90 грн;

Сумская область — от 50 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 92 грн;

Черниговская область — от 55 до 70 грн.

Цены на лом алюминия в Запорожье. Фото: скриншот

Цены на лом алюминия в Киеве. Фото: скриншот

Возникает вопрос, где вообще найти лом, чтобы заработать на нем. У подавляющего большинства украинцев дома есть изделия с определенным содержанием этого цветного металла. Например, алюминий используется в производстве бытовой техники, в частности телевизоров, микроволновых печей, холодильников и тому подобное.

Плюс металла много на кухне (кастрюли, банки из-под напитков, фольга) и в интерьере жилья. Как ни странно, алюминий содержится в оконных рамах и дверных ручках. Не помешает разобрать на детали старый велосипед, чтобы найти нужный лом.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать лом меди и заработать неплохие деньги, поскольку этот цветной металл является одним из самых дорогих. Его можно найти в домашних условиях, в частности в старой бытовой технике, кабелях и даже посуде.

Также мы писали, что много объявлений о продаже лома черных металлов публикуют на специализированном портале OLX. Цены не сильно отличаются от информации, заявленной на официальных сайтах пунктов приема. Но заработок на чермете небольшой.