Цены на алюминий в мае — сколько можно заработать на ломе в Украине

Заработать на ломе могут все — сколько дадут за 1 кг алюминия
Продажа цветных металлов может принести неплохие деньги украинцам. Одним из самых дорогих считается медь, однако алюминий тоже способен помочь в увеличении дохода. Он ценится за прочность, легкость и сохранение качества при повторной переработке.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 килограмм алюминия в мае.
Цены на лом алюминия
Металл способен похвастаться тепло- и электропроводностью, прочностью и другими востребованными характеристиками. Его покупают для сокращения затрат на первичное производство, поэтому в плюсе остаются как предприятия, так и обычные украинцы, которые приносят металлические конструкции в пункты приема.
За 1 килограмм лома удастся получить несколько десятков гривен. Конечная стоимость зависит от многих факторов, например, наличия примесей или ржавчины, сезона (летом дороже, чем в холодное время года), даже области Украины. По состоянию на 7 мая граждане могут продать алюминий по таким ценам (в среднем):
- Киевская область — от 45 до 90 грн;
- Винницкая область — от 50 до 90 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
- Запорожская область — от 45 до 96 грн;
- Львовская область — от 40 до 75 грн;
- Одесская область — от 40 до 90 грн;
- Сумская область — от 50 до 85 грн;
- Харьковская область — от 50 до 92 грн;
- Черниговская область — от 55 до 70 грн.
Возникает вопрос, где вообще найти лом, чтобы заработать на нем. У подавляющего большинства украинцев дома есть изделия с определенным содержанием этого цветного металла. Например, алюминий используется в производстве бытовой техники, в частности телевизоров, микроволновых печей, холодильников и тому подобное.
Плюс металла много на кухне (кастрюли, банки из-под напитков, фольга) и в интерьере жилья. Как ни странно, алюминий содержится в оконных рамах и дверных ручках. Не помешает разобрать на детали старый велосипед, чтобы найти нужный лом.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут продать лом меди и заработать неплохие деньги, поскольку этот цветной металл является одним из самых дорогих. Его можно найти в домашних условиях, в частности в старой бытовой технике, кабелях и даже посуде.
Также мы писали, что много объявлений о продаже лома черных металлов публикуют на специализированном портале OLX. Цены не сильно отличаются от информации, заявленной на официальных сайтах пунктов приема. Но заработок на чермете небольшой.
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