Цены на черные и цветные металлы — где в Украине выгоднее продать лом

Лом металлов. Фото: Pexels

Украинцы могут заработать на ломе черных и цветных металлов. Но цены отличаются в разных областях, судя по информации на официальных сайтах пунктов приема. Бывают случаи, что гражданам выгоднее продать конструкции в соседнем регионе, а не родном городе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине лучшие цены на лом цветных и черных металлов.

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Сколько стоит чермет в мае

Лом черных металлов — самый дешевый. Компании принимают на повторную переработку поломанную технику, запчасти, стружку, электроприборы и тому подобное. Мы просмотрели объявления на специализированных порталах, дабы узнать, где в Украине выгоднее всего продавать чермет. Выяснилось, что около 7 грн за 1 кг металла предлагают в таких областях:

Волынской;

Сумской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Черкасской;

Львовской.

В Киевской области дают 6 грн за 1 кг чермета в среднем, в Одесской можно заработать от 5 до 7 грн/кг. Относительно дешево стоит лом в Винницкой области — 4-6 грн/кг.

Цены на цветные металлы

Гораздо дороже стоит медь, алюминий, латунь, свинец, титан, бронза и другие цветные металлы. Наибольшую выгоду от продажи меди получают продавцы в Запорожской области (от 288 до 339 грн/кг), Харьковской (от 280 до 336 грн/кг), Одесской (от 290 до 340 грн/кг) и Сумской (от 290 до 330 грн/кг).

Чтобы максимально заработать на ломе латуни, нужно сдать ее в таких областях:

Винницкой — от 170 до 190 грн/кг;

Днепропетровской — от 180 до 190 грн/кг;

Сумской — от 180 до 200 грн/кг;

Запорожской — от 185 до 210 грн/кг.

Алюминий выгоднее продать в Запорожье (от 45 до 96 грн/кг), Сумах (от 50 до 85 грн/кг), Виннице (от 50 до 90 грн/кг) и Харькове (от 50 до 92 грн/кг). А свинец дорого покупают в Днепропетровской области (от 40 до 55 грн/кг), зато дешево — в Одесской (от 25 до 35 грн/кг) и Киевской (от 30 до 42 грн/кг).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, одним из самых дорогих цветных металлов является медь, которую легко найти в домашних условиях. Украинцы могут сдать на повторную переработку старую бытовую технику, кабели, мебельную фурнитуру, сантехнические изделия и многое другое.

Также мы писали, что пункты приема покупают далеко не все металлические конструкции. Запрещено сдавать на лом могильные таблички, железнодорожные рельсы, памятники, герметично закрытые цистерны, токсичные изделия и даже вещи коммунальной собственности.