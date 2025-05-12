Продаж чормету і кольорових металів — що вигідно здати на брухт у травні 2025

Брухт автомобіля. Фото: Pexels

Українці можуть багато заробити на брухті, якщо продаватимуть дорогі метали. Варто звернути увагу на конструкції з великим вмістом алюмінію, міді, сталі, латуні. Саме ці кольорові метали здатні принести чималий заробіток у травні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українцям найвигідніше здавати на брухт.

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Утилізація старого холодильника

Цей побутовий прилад є в усіх домогосподарствах. Коли холодильник повністю ламається, виникає питання, що робити з металевою коробкою. Найдоцільнішим варіантом буде продаж на брухт, оскільки всередині холодильників міститься багато кольорових металів.

Варто врахувати, що пункти прийому платять за окремі деталі, виготовлені з міді, алюмінію, латуні, бронзи тощо. Кінцева вартість залежатиме від відсоткового вмісту дорогих металів. Міді багато в компресорах, трубках та обмотці, кілограм цього матеріалу коштує в середньому 280-300 грн.

Продати вдасться такі частини холодильника:

дверцята, полиці та стінки;

фрагменти радіатора;

морозильну камеру;

мідну обмотку;

компресор без пластику.

І не слід забувати про чорний метал, з якого виготовляють корпус. Загальна вага брухту може становити від 20 до 70 кг, особливо якщо мова про старі габаритні прилади часів Радянського Союзу. Вартість кілограму чормету в травні 2025 року — від 4 до 7 грн.

Продаж старого автомобіля

Якщо ваш старий транспортний засіб більше не годиться для поїздок і лише займає місце в гаражі, від нього треба позбутися, продавши компоненти на брухт. Всередині автівки можна найти чимало дорогих металів:

електропроводка цінується за мідь;

гальмівні колодки мають сталеві нитки або мідь;

акумулятор містить важкі свинцеві пластини (коштує в середньому 30-50 грн/кг);

двигун виготовляють з різних дорогих кольорових сплавів.

Також можна окремо продати компоненти, що не підлягають повторній переробці, зокрема скло, шини, сидіння, обшивку салону тощо. Кінцевий дохід залежатиме від багатьох факторів, як от ваги одержаного брухту, наявності забруднень чи іржі на металевих деталях.

Нагадаємо, українці можуть здати брухт алюмінію та заробити непогані гроші. Метал характеризується тепло- й електропровідністю, міцністю, отже високо цінується на ринку повторної переробки. Ціни коливаються в межах 40-90 грн/кг.

Також ми писали, що у світі подорожчало золото. Українці можуть продати вироби з дорогоцінного металу в ломбард, хоча доцільніше почекати, поки вартість унції підросте ще більше. Плюс вигідно заробляти на банківських металах.

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