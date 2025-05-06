Ціни за 1 грам золота в Україні — скільки дадуть ломбарди у травні 2025 року

Золоті злитки. Фото: Unsplash

Світові ринки шоковані цінами на золото. Протягом весни 2025 року показники вартості унції неодноразово оновлювали історичний максимум. Дорогоцінний метал досі залишається одним із найбезпечніших шляхів збереження коштів від інфляції та знецінення. Оскільки золото дорожчає, банки і ломбарди в Україні підвищують свої цінники.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота в Україні станом на 6 травня.

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Ціни на золото від НБУ

Національний банк України скуповує дорогоцінний метал у суб’єктів господарювання за конкурентними цінами, оскільки повинен накопичувати і зберігати золотовалютні резерви. На офіційному сайті регулятора постійно публікують відомості щодо закупівельної вартості.

Станом на 6 травня 2025 року показники перебувають на такому рівні:

банківський метал, доведений до найвищих світових стандартів якості — 4 386,86 грн/грам;

метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 373,70 грн/грам;

дорогоцінний метал, що не відповідає вимогам якості — 4 342,99 грн/грам.

Також НБУ інформує українців про вартість золота у брухті. На 6 травня встановили такі ціни:

333 проба — 1 446,22 грн/грам;

375 проба — 1 628,62 грн/грам;

500 проба — 2 171,50 грн/грам;

583 проба — 2 531,96 грн/грам;

585 проба — 2 540,65 грн/грам;

750 проба — 3 257,24 грн/грам;

900 проба — 3 908,69 грн/грам;

916 проба — 3 978,18 грн/грам;

958 проба — 4 160,58 грн/грам;

999 проба — 4 338,65 грн/грам;

999,9 проба — 4 342,56 грн/грам.

Нацбанк постановив купувати зубні протези, що були у користуванні та містять золото 900/750 проб, за ціною 3 517,82 грн/грам. Вартість брухту виробів із золота і срібла, де вміст срібла не перевищує 70%, становить 1 331,41 грн/грам.

Вартість золота в ломбарді

Ломбарди купують золоті прикраси дешевше, але кінцевий дохід залежить від багатьох факторів, наприклад терміну кредитування, проби, ваги та ін. Станом на 6 травня українці можуть продати дорогоцінний метал за такою вартістю:

375 проба — від 1 615 до 1 731 грн/грам;

500 проба — від 2 154 до 2 308 грн/грам;

583 проба — від 2 511 до 2 691 грн/грам;

585 проба — від 2 520 до 2 700 грн/грам;

750 проба — від 3 231 до 3 462 грн/грам;

850 проба — від 3 662 до 3 923 грн/грам;

900 проба — від 3 877 до 4 154 грн/грам;

916 проба — від 3 946 до 4 228 грн/грам;

958 проба — від 4 127 до 4 422 грн/грам.

Зауважимо, якщо ви здаєте брухт (виріб пошкоджено, зламано чи він у єдиному екземплярі), то прибуток від продажу буде менший. Бажано йти у ломбард із сережками, каблучками, підвісками, хрестиками і браслетами, оскільки в таких прикрасах використовують золото високої проби.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть дорого продати брухт міді, заробивши на кілограмі до 300 грн у середньому. Кольоровий метал міститься в побутових приладах і техніці, кабелях, посуді, меблевій фурнітурі тощо, отже знайти його вдома буде неважко.

Також ми писали, що деякі металеві конструкції заборонено здавати на брухт. Жоден пункт прийому не купить залізничні рейки, могильні таблички, культурні та історичні цінності, пам’ятники, чужі транспортні засоби тощо.