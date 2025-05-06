Цены за 1 грамм золота в Украине — сколько дадут ломбарды в мае 2025 года

Золотые слитки. Фото: Unsplash

Мировые рынки шокированы ценами на золото. В течение весны 2025 года показатели стоимости унции неоднократно обновляли исторический максимум. Драгоценный металл до сих пор остается одним из самых безопасных путей сохранения денег от инфляции и обесценивания. Поскольку золото дорожает, банки и ломбарды в Украине поднимают свои ценники.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 грамм золота в Украине по состоянию на 6 мая.

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Цены на золото от НБУ

Национальный банк Украины скупает драгоценный металл у субъектов хозяйствования по конкурентным ценам, поскольку должен накапливать и хранить золотовалютные резервы. На официальном сайте регулятора постоянно публикуют сведения о закупочной стоимости.

По состоянию на 6 мая 2025 года показатели находятся на таком уровне:

банковский металл, доведенный до самых высоких мировых стандартов качества — 4 386,86 грн/грамм;

металл, который требует доведения до стандартов качества — 4 373,70 грн/грамм;

драгоценный металл, не соответствующий требованиям качества — 4 342,99 грн/грамм.

Также НБУ информирует украинцев о стоимости золота в ломе. На 6 мая установили такие цены:

333 проба — 1 446,22 грн/грамм;

375 проба — 1 628,62 грн/грамм;

500 проба — 2 171,50 грн/грамм;

583 проба — 2 531,96 грн/грамм;

585 проба — 2 540,65 грн/грамм;

750 проба — 3 257,24 грн/грамм;

900 проба — 3 908,69 грн/грамм;

916 проба — 3 978,18 грн/грамм;

958 проба — 4 160,58 грн/грамм;

999 проба — 4 338,65 грн/грамм;

999,9 проба — 4 342,56 грн/грамм.

Нацбанк постановил покупать зубные протезы, бывшие в употреблении и содержащие золото 900/750 проб, по цене 3 517,82 грн/грамм. Стоимость лома изделий из золота и серебра, где содержание серебра не превышает 70%, составляет 1 331,41 грн/грамм.

Стоимость золота в ломбарде

Ломбарды покупают золотые украшения дешевле, но конечный доход зависит от многих факторов, например, срока кредитования, пробы, веса и др. По состоянию на 6 мая украинцы могут продать драгоценный металл по такой стоимости:

375 проба — от 1 615 до 1 731 грн/грамм;

500 проба — от 2 154 до 2 308 грн/грамм;

583 проба — от 2 511 до 2 691 грн/грамм;

585 проба — от 2 520 до 2 700 грн/грамм;

750 проба — от 3 231 до 3 462 грн/грамм;

850 проба — от 3 662 до 3 923 грн/грамм;

900 проба — от 3 877 до 4 154 грн/грамм;

916 проба — от 3 946 до 4 228 грн/грамм;

958 проба — от 4 127 до 4 422 грн/грамм.

Отметим, если вы сдаете лом (изделие повреждено, сломано или оно в единственном экземпляре), то прибыль от продажи будет меньше. Желательно идти в ломбард с серьгами, кольцами, подвесками, крестиками и браслетами, поскольку в таких украшениях используют золото высокой пробы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут дорого продать лом меди, заработав на килограмме до 300 грн в среднем. Цветной металл содержится в бытовых приборах и технике, кабелях, посуде, мебельной фурнитуре и т.д., так что найти его дома будет нетрудно.

Также мы писали, что некоторые металлические конструкции запрещено сдавать на лом. Ни один пункт приема не купит железнодорожные рельсы, могильные таблички, культурные и исторические ценности, памятники, чужие транспортные средства и т.д.