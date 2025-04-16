Золото встановило новий рекорд після указу Трампа — скільки коштує унція

Золото. Фото: Unsplash

Світові ринки 16 квітня прокинулися з новиною, яка миттєво сколихнула глобальну фінансову систему: ціна на ф’ючерси золота на біржі Comex оновила історичний максимум, сягнувши 3 304,20 долара за тройську унцію. Цей безпрецедентний стрибок викликав шок у фінансовому світі та породив безліч питань.

Як пише Bloomberg, це понад 1,97% приросту лише за добу — та понад 20% з початку року. І все це — на тлі указу президента США Дональда Трампа, який запускає офіційне розслідування щодо імпорту перероблених стратегічних мінералів.

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Мета — перевірити, чи становить ця торгівля загрозу для національної безпеки Америки. Мова йде про ключові ресурси: кобальт, нікель, рідкісноземельні елементи, уран тощо.

Це рішення, що потенційно передбачає введення мит або інших обмежень на імпорт цих ресурсів, спричинило негайну реакцію інвесторів. Поштовхом стало побоювання чергової торговельної війни з глобальними наслідками. Ринки почали перегравати ризики — і золото знову стало "активом-притулком".

Ціни на золото. Графіка: Bloomberg

Золото як барометр страху: чому всі кинулись купувати

Інвестори активно виводять капітал із ризикованих активів, зокрема акцій, у напрямку "безпечних гаваней". Однією з таких традиційно виступає золото. З початку року інвестфонди залучили до золотих активів вже понад 80 мільярдів доларів. Минулого тижня цей дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 6%.

Цей тренд має глибоке психологічне підґрунтя: на тлі наростальних геополітичних та економічних ризиків — від рецесійних сигналів у США до нової фази глобального протекціонізму — золото вважається гарантією збереження капіталу.

"Золото, схоже, є явним бенефіціаром дебатів, що точаться навколо долара США, і ми стали свідками того, що ціна на золото в режимі абсолютного звіра", — підсумував ситуацію аналітик Pepperstone Group Кріс Вестон.

Що далі: чи буде золото ще дорожчим

Поточне зростання цін на золото — не лише емоційна реакція ринку, а й сигнал про очікувану довгострокову турбулентність. Долар слабшає, інфляційні ризики залишаються високими, а центробанки знову накопичують резерви в золоті. Все це може стимулювати подальше зростання цін, впевнені аналітики.

Якщо розслідування, ініційоване Трампом, призведе до реальних обмежень на імпорт мінералів, це посилить глобальні ланцюги постачання, що додатково спровокує попит на золото як хедж від нестабільності.

Як повідомлялось, українці мають можливість отримати прибуток, продаючи свої золоті вироби в ломбарди — зі збільшенням ціни, банки та ломбарди відповідно коригують його оцінку.

Також зазначимо, що доходи від продажу банківських злитків золота в Україні не підлягають оподаткуванню. Таким чином, українці, які продають золоті злитки, звільняються від сплати цих обов'язкових платежів до державного бюджету.