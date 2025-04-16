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Цены на золото взлетели — что случилось и при чем тут указ Трампа

16 апреля 2025 10:13
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Золото установило новый рекорд после указа Трампа - сколько стоит унция
Золото. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Мировые рынки 16 апреля проснулись с новостью, которая мгновенно всколыхнула глобальную финансовую систему: цена на фьючерсы золота на бирже Comex обновила исторический максимум, достигнув 3 304,20 доллара за тройскую унцию. Этот беспрецедентный скачок вызвал шок в финансовом мире и породил множество вопросов.

Как пишет Bloomberg, это более 1,97% прироста только за сутки — и более 20% с начала года. И все это — на фоне указа президента США Дональда Трампа, который запускает официальное расследование в отношении импорта переработанных стратегических минералов.

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Цель — проверить, представляет ли эта торговля угрозу для национальной безопасности Америки. Речь идет о ключевых ресурсах: кобальт, никель, редкоземельные элементы, уран и тому подобное.

Это решение, потенциально предусматривающее введение пошлин или других ограничений на импорт этих ресурсов, вызвало немедленную реакцию инвесторов. Толчком стало опасение очередной торговой войны с глобальными последствиями. Рынки начали переигрывать риски — и золото снова стало "активом-убежищем".

 

Цены на золото взлетели — что случилось и при чем тут указ Трампа - фото 1
Цены на золото. Графика: Bloomberg

Золото как барометр страха: почему все бросились покупать

Инвесторы активно выводят капитал из рискованных активов, в частности акций, в направлении "безопасных гаваней". Одной из таких традиционно выступает золото. С начала года инвестфонды привлекли в золотые активы уже более 80 миллиардов долларов. На прошлой неделе этот драгоценный металл подорожал более чем на 6%.

Этот тренд имеет глубокую психологическую подоплеку: на фоне растущих геополитических и экономических рисков — от рецессионных сигналов в США до новой фазы глобального протекционизма — золото считается гарантией сохранности капитала.

"Золото, похоже, является явным бенефициаром дебатов, идущих вокруг доллара США, и мы стали свидетелями того, что цена на золото в режиме абсолютного зверя", — подытожил ситуацию аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон.

Что дальше: будет ли золото еще дороже

Текущий рост цен на золото — не только эмоциональная реакция рынка, но и сигнал об ожидаемой долгосрочной турбулентности. Доллар слабеет, инфляционные риски остаются высокими, а центробанки снова накапливают резервы в золоте. Все это может стимулировать дальнейший рост цен, уверены аналитики.

Если расследование, инициированное Трампом, приведет к реальным ограничениям на импорт минералов, это усилит глобальные цепи поставок, что дополнительно спровоцирует спрос на золото как хедж от нестабильности.

Как сообщалось, украинцы имеют возможность получить прибыль, продавая свои золотые изделия в ломбарды — с увеличением цены, банки и ломбарды соответственно корректируют его оценку.

Также отметим, что доходы от продажи банковских слитков золота в Украине не подлежат налогообложению. Таким образом, украинцы, которые продают золотые слитки, освобождаются от уплаты этих обязательных платежей в государственный бюджет.

США Дональд Трамп инвестиции драгоценные металлы золото
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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