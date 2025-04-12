Ціна за 1 грам золота в Україні — скільки дадуть в ломбардах у квітні 2025

Золоті прикраси. Фото: Pexels

Українці можуть зберегти свої фінансові заощадження від інфляції шляхом інвестування в надійний актив — золото. Цей дорогоцінний метал планомірно дорожчає у 2025 році, дозволяючи заробляти на різниці показників. Оскільки золото росте в ціні, то банки і ломбарди також переглядають його вартість.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 грам золота в Україні станом на 12 квітня.

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Ціни від Нацбанку

Національний банк України регулярно публікує на офіційному сайті відомості про закупівельну вартість дорогоцінних металів. Оскільки на регулятора покладено функцію забезпечувати накопичення та зберігання золотовалютних резервів, він купує метали у суб’єктів господарювання. Причому операції з постачання ресурсу звільняються від податку на додану вартість.

Станом на 11 квітня 2025 року закупівельні ціни на золото такі:

банківський метал, доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів — 4 114,30 грн/грам;

банківський метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 101,96 грн/грам;

метал, що не відповідає вимогам якості — 4 073,16 грн/грам.

Що стосується вартості дорогоцінного металу в брухті, то показники перебувають на такому рівні:

333 проба — 1 356,36 грн/грам;

375 проба — 1 527,44 грн/грам;

500 проба — 2 036,58 грн/грам;

583 проба — 2 374,65 грн/грам;

585 проба — 2 382,80 грн/грам;

750 проба — 3 054,87 грн/грам;

900 проба — 3 665,84 грн/грам;

916 проба — 3 731,01 грн/грам;

958 проба — 3 902,09 грн/грам;

999 проба — 4 069,09 грн/грам;

999,9 проба — 4 072,75 грн/грам.

НБУ купує брухт виробів, комбінований із золота і срібла, де вміст срібла до 70%, за ціною 1 249 грн/грам. Предмети релігійного культу, медалі, монети, жетони тощо українці здають за вартістю відповідного металу і проби.

Ціни на золото в ломбарді

Здаючи золоті прикраси в ломбард, потрібно розуміти, що дохід залежить від багатьох факторів, зокрема терміну кредитування, проби, ваги тощо. Найкраще продавати каблучки, сережки, браслети, підвіски і хрестики, оскільки зазвичай такі коштовності виготовлені з золота високої проби.

Станом на 12 квітня ломбарди приймають дорогоцінний метал за такою вартістю:

375 проба — до 1 670 грн/грам;

500 проба — до 2 227 грн/грам;

583 проба — до 2 596 грн/грам;

585 проба — до 2 605 грн/грам;

750 проба — до 3 340 грн/грам;

900 проба — до 4 008 грн/грам;

916 проба — до 4 079 грн/грам;

958 проба — до 4 266 грн/грам;

Зауважимо, дохід від продажу золотих прикрас може розцінюватися як реалізація рухомого майна. Такий прибуток підлягає оподаткуванню. Натомість кошти, отримані від продажу банківського золота у злитках, не потребує сплати податків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть збагатитися, продаючи на повторну переробку брухт кольорових металів, зокрема латуні. Підприємства готові платити в середньому 180-200 грн за кілограм, оскільки цінують метал за його електро- і теплопровідність.

Також ми писали, як українцям заробити додаткові кошти на брухті алюмінію. Він коштує дешевше, ніж мідь чи латунь, але фінансову вигоду приносить. В домашніх умовах знайти кольоровий метал можна на кухні та в побутовій техніці.